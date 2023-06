Cuidado si vas a un pantano a bañarte: esta es la bacteria que puede provocarte una enfermedad ocular

En verano, para los que tienen más lejos la costa, otra opción para darse un remojo es acudir a los pantanos. Sin embargo, hay quien advierte del riesgo de bañarse fuera de las zonas habilitadas por su escasa visibilidad, fango o las corrientes submarinas. Otro peligro de bañarse en pantanos o zonas de aguas estancandas, es la presencia de una bacteria que puede afectar a tu salud ocular, así lo afirma un experto. Escúchale en el siguiente audio.

La exposición solar y sus consecuencias para nuestros ojos

Hay que tener en cuenta que la radiación solar en verano aumenta de forma exponencial. Por ello no solo es esencial protegerse en los días más soleados, también en las jornadas nubosas cuando las nubes dejan traspasar el 90% de la radiación ultravioleta.

Para hablar de los peligros a los que se exponen nuestros ojos por la luz solar, en ‘Herrera en COPE’ hemos preguntado a Eduardo Morán Abad, decano del Colegio Nacional de Ópticos-Optometristas.

El experto ha recalcado el daño que desencadena la radiación solar en los ojos. En referencia a los rayos ultravioleta, “hay que tener mucho cuidado porque es dañina". "Así como los infrarrojos que están dentro de ese espectro que no vemos, pero que nos hace daño y hay que protegerse, sobre todo en el sur, donde hay más intensidad lumínica”, ha asegurado.

Como ha explicado Morán Abad, “los rayos ultravioleta son menos energéticos, dañan por acumulación de radiación ultravioleta la parte interna del ojo”, en cambio, “la parte de infrarrojos, que es más energética, nos quema y nos hace daño a la estructura más externa, es decir, la córnea o la conjuntiva y nos genera pequeñas irritaciones”.

La exposición solar también nos afecta en el agua, ya que “en las zonas de agua náuticas el mar del 25% de la luz refleja y vuelve a incidir, entonces tenemos un cúmulo de radiación tanto ultravioleta e infrarroja más alta de lo normal”. Por ello, si se está mucho tiempo en el agua, es aconsejable el uso de gafas de buceo.

Otro peligro a evitar es comprar gafas que no estén homologadas, muchas veces adquiridas en puestos de ‘top manta’. El experto ha recalcado que las gafas son “un producto sanitario”, además de que “las lentes oftalmológicas tienen que estar homologadas a nivel europeo”.

“No se debe comprar en bazares o en puestos callejeros. Nos ponemos en riesgo porque es mucho peor llevar una gafa de sol que no esté homologada que no llevarla, porque cuando se quita parte de esa intensidad luminosa como no filtra la radiación, la pupila se dilata y entra muchísimo más”, ha advertido.

Una medida útil para garantizar la salud ocular es lubricar el ojo con lágrima artificial, sobre todo, los usuarios portadores de lentillas. También es útil el suero fisiológico o el aclarado con agua. De hecho, para las piscinas con cloro o en los pantanos, donde la salinidad es muy alta, es esencial aclararse, porque “la sequedad es alta”.

“Según vamos cumpliendo años hormonalmente tenemos una segregación de lágrimas diferente, la composición nos cambia y vamos teniendo más síntomas de esa sensación de picor y de escozor que con lágrimas artificiales, de por sí se superan” ha explicado.

Para los más pequeños, es aconsejable que si hay “luminosidad alta” salgan a la calle con gorra y gafas de sol, con filtro, bajo recomendación del optometrista. Escucha la entrevista al completo en el siguiente audio.

