Cuenta atrás para resolver la situación de Muface: "Hay una intranquilidad total"

Hay un asunto que tiene repercusión social y pende de un hilo: Muface. Saber qué pasa con la cobertura sanitaria de un millón y medio de funcionarios. Además de sus parientes directos. El futuro de Muface se tiene que decidir en apenas dos semanas. El plazo se acaba para que las aseguradoras se adhieran (o no) al convenio.

El problema está en que cuando el Gobierno parecía que había encauzado las reticencias de las mutuas, una de ellas se ha descolgado a última hora. Adeslas, que presta atención sanitaria a casi la mitad, no ha aceptado la última oferta de una subida del 33% de la prima por mutualista. Aseguran que tendrían grandes pérdidas.

Muface

Con el fin de analizar esta noticia y si se ha producido algún cambio de última hora, hablamos con Miguel Borra. Presidente del CSIF (Sindicato de Funcionarios).

00:00 Volumen Descargar Comparte en: Copiar enlace Descargar Escucha la entrevista de Sergio Barbosa a Miguel Borra, presidente del CSIF

Borra, al comienzo de su intervención, recuerda "que la situación sigue siendo crítica. Cientos de miles de personas no saben lo que va a pasar con su asistencia sanitaria. Son nuestros policías nacionales, funcionarios de nuestros ministerios, etc. No entienden muchas veces ni las comunicaciones últimas de Muface. Hay una intranquilidad total con lo que va a pasar a partir del 31 de enero".

Denuncia que el Gobierno "sacó la licitación muy tarde. Nosotros hemos estado diciendo las dificultades que nos fuimos encontramos. Nos concentramos para ver la presión que podíamos hacer".

"EXIGIMOS AL GOBIERNO QUE HAGA PÚBLICO LO QUE DIJERON LAS ASEGURADORAS"

Además, aclara que "Muface es un modelo de asistencia pública que surge en los 70. Se presta en colaboración público-privada. No sabemos lo que hará Asisa ni lo que va a pasar. Le exigimos al Gobierno que haga público lo que dijeron las aseguradoras. El Gobierno tendría que sacar lo que han planteado, de manera razonada, las aseguradoras".

te puede interesar Adeslas tira la toalla y se retira del seguro de los funcionarios de Muface porque perdería 250 millones

Y si en estos momentos "todos los mutualistas tuvieran que pasar al sistema nacional, se iba a producir un colapso. Faltarían camas hospitalarias y centros de salud".

No te pierdas el resto de la entrevista en el audio adjunto.