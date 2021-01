El coordinador del Zendal desmonta los ataques al hospital: "Ha permitido atender con más calidad"

Fernando Prados, coordinador general del Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal de Madrid, ha sido entrevistado este martes en 'Herrera en COPE', donde ha dicho que han sufrido "muchísimas críticas, que son una herramienta esencial para gestionar cualquier tipo de centro, pero si solo van a hacer daño es bastante molesto porque se producen sobre los pacientes y sobre los familiares, que se pueden creer que algo de eso es verdad".

En este sentido, el doctor Prados ha dicho que esta ola de la pandemia ha sorprendido a Madrid "con un hospital monográfico para atender a los pacientes" de covid, lo que ha permitido "liberar a otros hospitales de la carga de la pandemia y atender con muchísima calidad asistencial a pacientes de otras tipologías y a pacientes covid".

Con más de 1.000 pacientes atendidos en el nuevo centro de la Comunidad de Madrid, su coordinador ha dicho que están generando mucho "conocimiento" sobre la enfermedad que van a transmitir "a otros hospitales y al resto del mundo", pues la pandemia "no se ha podido investigar aún en exceso".

Prados ha insistido en que "la obligación del sistema sanitario es estar preparado en las mejores condiciones" para atender a cualquier emergencia que se presente. En este sentido, ha dicho que este miércoles el Zendal contará con 380 camas más que se unirán a las más de 700 de los pabellones uno y dos, aunque de momento hay capacidad suficiente por si hubiera nuevos ingresos derivados de este nuevo pico de la ola.

MITOS Y VERDADES SOBRE EL ZENDAL

Por otro lado, el doctor Prados ha dicho que este centro hospitalario no tiene quirófanos "porque los pacientes de covid no requieren actividad quirúrgica" y si la requiriesen "se les trasladaría a un hospital". "Nos hemos dotado de todo aquello que sabemos que tienen la mayoría de pacientes covid", ha argumentado el médico. Tambien ha dicho que no hay un servicio de Urgencias al uso porque los pacientes no van directamente al Zendal, sino diagnosticados por cualquier hospital de la comunidad.

El coordinador del Zendal sí ha reconocido que han tenido "problemas con la comida", aunque han logrado en los últimos días que el servicio sea "mejor". En cualquier caso, ha dicho que "es comida de hospital, no tenemos a Arzak, es saludable". A su juicio, "se han cebado y han empezado a decir cosas que no eran verdad".

En lo que respecta a los sanitarios, el doctor ha dicho que un grupo de ellos ha ido voluntariamente al Zendal porque "era una oportunidad profesional increíble", "pero es verdad que necesitamos más gente y para eso se ha pactado con los sindicatos que deberían ser aquellos contratos covid", más de 11 mil que se firmaron al inicio de la pandemia, "los que deberían venir de forma obligada a este hospital" porque estos contratos "se han hecho para atender a pacientes covid". Pese a ello, el doctor ha reconocido "que puede ser una contrariedad" para un sanitario que lo "desplacen de un centro" en el que está trabajando a otro.

El coordinador del Zendal ha dicho que los enfermos en el hospital están "a la vista" porque "es necesario" ya que "en poco tiempo se pueden descompensar", a pesar de que ello puede comprometer su "intimidad".

EL FINAL DE LA PANDEMIA

En lo que se refiere a las cámaras mortuorias, ha dicho que en la misma parcela del hospital está el Instituto de Medicina Legal, que tiene más de 200 cámaras, por lo que no era oportuno gastar recursos del Zendal en estas instalaciones, sino que era mejor firmar un convenido con el centro de Medicina Legal.

Prados Roa ha dicho que el ministro de Sanidad saliente, Salvador Illa, no acudió a la inauguración de este centro hospitalario y no sabe si su sucesor o sucesora lo hará, pero será "un placer" recibirlo en caso de que así fuera.

Por otro lado, el médico ha dicho que no sabe si la cepa británica es la responsable de las nuevas infecciones "o la que teníamos antes se ha vuelto más infectiva y provoca más casos", pero para el centro hospitalario "no tiene importancia", aunque sí para Salud Pública, ya que sobre el paciente "hace lo mismo".

Por último, el coordinador del Zendal se ha mostrado optimista en lo que se refiere al final de la pandemia. "Vamos a llegar pronto a la meseta y vamos a acabar con el virus sin tanto dolor más pronto que tarde", ha sentenciado.