El consejo de Carlos Herrera a Joan Laporta para que el Barcelona evite la ruina: "Antes del 31 de julio"

El Fútbol Club Barcelona atraviesa una de las situaciones más delicadas de su historia. Un momento muy difícil a nivel de resultados deportivos, motivado en gran medida por la economía de un equipo que tiene más complicado que nunca acceder al mercado de fichajes este verano para tratar de reforzar su plantilla. Precisamente, y en el momento de comentar la actualidad deportiva en 'Herrera en COPE', Carlos Herrera ha tenido una idea para que el presidente del club, Joan Laporta, y su junta directiva puedan traer algún jugador nuevo de garantías para la próxima temporada.

El consejo de Carlos Herrera a Joan Laporta y su junta directiva

José Antonio Naranjo ha traído a 'Herrera en COPE' la última hora de la situación del Barça y, sobre todo, de su situación económico-financiera: "Ha salido la cifra de que según la junta del Fútbol Club Barcelona, el Barcelona tendrá que ingresar 700 millones de euros, se dice pronto, eh, antes del 31 de julio si quiere hacer fichajes", ha explicado Naranjo. En este punto, y tal y como se puede escuchar en el siguiente audio del programa, Carlos Herrera ha realizado una propuesta para que el presidente Joan Laporta pueda hacer fichajes. Aquí la puedes escuchar:

Con cierta ironía, pero señalando claramente las difíciles medidas que tendrá que tomar el Barcelona, Carlos Herrera le da en el audio anterior una clave sobre cómo conseguir dinero rápido al Fútbol Club Barcelona, cifrando la entidad en 700 millones de euros la necesidad que tiene de realizar ingresos antes del último día del mes de julio. El cronómetro está ya en marcha y veremos si algunas difíciles decisiones que ya se están tomando desde la junta de Joan Laporta surten el efecto deseado y vuelven a colocar al Barça en un puesto destacado del deporte en nuestro país.

Carlos Herrera señala qué pasará con Gerard Piqué en tan solo un año

En este lunes, Carlos Herrera se ha animado tras conocer la última hora que rodea al jugador Gerard Piqué y ha lanzado un pronóstico sobre lo que le espera al futbolista catalán en tan solo un año. Un pronóstico acompañado de una petición al mismo seleccionador nacional, a Luis Enrique.

Naranjo ha comenzado explicando que "Xavi, el entrenador del Barcelona, se reunió con Piqué para decirle que se centre en la pelotita, déjate ya de tanta salidita y vamos a centrarnos en la pelotita, Piqué, que ya se verá el año que viene", ha detallado sobre la situación actual que vive el central del F.C. Barcelona. "Ha hecho de Shakira", se ha podido escuchar de fondo en el estudio de 'Herrera en COPE' haciendo alusión a la actitud que el entrenador culé habría adoptado con el que fue su compañero de vestuario y al que hoy entrena.

Sobre el futuro del futbolista, Carlos Herrera se ha mojado claramente. De esta forma, ha querido lanzar su propio pronóstico sobre lo que piensa que va a pasar con Gerard Piqué en el plazo de tan solo un año. Un pronóstico que puedes escuchar en el siguiente audio, en el que Herrera relata qué cree que puede depararle el futuro a uno de los futbolistas más importantes de la historia reciente del Barça y de la Selección Española.

A pesar del pronóstico que ha lanzado Carlos Herrera sobre Gerard Piqué y que has podido escuchar en el audio anterior, el mismo Naranjo ha asegurado no estar de acuerdo: "Eso porque lo digas tú, te voy a explicar por qué no estoy de acuerdo contigo", la ha contestado el colaborador de 'Herrera en COPE', quien ha pasado a realizar un detallado análisis de la situación de Piqué en su club actual.

"Piqué tiene contrato hasta el año 24, hasta junio de 2024. Piqué gana 15 millones de euros por año, a Piqué se le deben 50 millones más. Es decir, Piqué, de aquí al año 24, le tienen que pagar 80 millones", ha detallado Naranjo sacando a colación los números relativos al contrato de Piqué con el Barcelona.

Aun así, y en relación al pronóstico que Carlos Herrera ha hecho en el audio, el director de 'Herrera en COPE' ha asegurado que para él, "Piqué todavía está muy en forma y yo creo que es un jugador muy interesante para cualquier equipo puntero y yo me llevaría a Piqué con la Selección", ha llegado a solicitar al mismo Luis Enrique de cara a una futura convocatoria con la Selección Española de Fútbol.





Piqué quiere seguir en el Barcelona y Xavi cuenta con él si está 100% comprometido

El jugador del Barcelona Gerard Piqué tiene la intención de continuar en el Barcelona, tal y como ha informado Helena Condis. Al central blaugrana le quedan dos años de contrato hasta 2024 y no contempla ninguna salida.

Tal y como ha contado Helena Condis, tanto el técnico culé, Xavi Hernández, como su cuerpo técnico, cuentan con él para la próxima temporada. Una vez que supere sus problemas de tendinopatía en el aductor que le han afectado durante el final de la temporada, Piqué está convencido de que hará una gran temporada, está motivado para ello y está dispuesto a ayudar al club "en lo que haga falta, lo que sea necesario".





Por ello, en la cabeza de Gerard Piqué solo está seguir en el Fútbol Club Barcelona y como informa Helena Condis, desde el club también cuentan con él. Según informó Helena Condis, en El Partidazo de COPE, el técnico azulgrana le dijo al central azulgrana que si no estaba 100% comprometido que no contaba con él para la próxima temporada. Además, Xavi le comentó que estaba descontento con algunos comportamientos, pues debe ser un ejemplo.

El entrenador culé quiere que el defensa priorice el fútbol a su vida empresarial, ya que el ruido mediático no ayuda al vestuario. Piqué recibe el mensaje y le promete que el Barcelona será su prioridad absoluta. Está convencido que será titular la temporada que viene y, después de hablar con gente del club, se ha ofrecido para ayudar y revisar otra vez su contrato para reducir la masa salarial.