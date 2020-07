El consejero de Educación de Madrid, en COPE: "Hacer sectarismo con el Covid es de una izquierda primitiva"

Enrique Ossorio, consejero de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid, ha sido entrevistado este miércoles en 'Herrera en COPE' después de que el Gobierno autonómico haya presentado el plan para la vuelta al colegio, que será presencial en septiembre. Según ha dicho, le parece "fatal" que el Ejecutivo de Sánchez no destine fondos a la escuela concertada para el regreso a las aulas. "Aprovechar la tragedia del Covid para hacer sectarismo político es de una izquierda primitiva", ha criticado.

En lo que respecta al inicio del curso, ha señalado que el Gobierno de Díaz Ayuso no es "ingenuo", de modo que si la pandemia evoluciona a peor, han previsto tres escenarios, aunque la intención es la presencialidad. "Hay que volver en normalidad", ha manifestado.

El siguiente escenario sería de semipresencialidad, de modo que en Infantil y Primaria se esponjarían más los alumnos en las aulas con un aforo de 20 alumnos por clase o una distancia de seguridad de un metro y medio. En Bachillerato y Secundaria se combinaría "la presencia en el centro educativo con la enseñanza a distancia", ha dicho.

En lo que respecta a la brecha digital, el consejero ha señalado que la crisis ha castigado a quien menos recursos tiene. "La Comunidad de Madrid ha aportado miles de tarjetas SIM y de ordenadores y ahora nos planteamos un convenio para conseguir 35 mil ordenadores más", ha adelantado.

Ossorio ha explicado que en Infantil y Primaria los alumnos no tendrán que llevar mascarilla en las clases presenciales porque la normativa del Estado no lo impone, pero en Secundaria y Bachillerato si no se consiguen respetar las distancias de seguridad, los estudiantes deberán ponérsela. "Es un tema muy casuístico", ha puntualizado, ya que depende de las dimensiones de cada centro o de la elección de las asignaturas optativas.

Atendiendo a la contratación de nuevos docentes, como harán los Gobiernos de Cataluña y Andalucía, el consejero ha dicho que crecerá la plantilla de profesores. "En función de los alumnos que lo necesiten, haremos contratación de profesores y refuerzos". En el caso de que haya que esponjar las aulas, Ossorio ha dicho que se incorporarían 3.500 profesionales entre profesores y personal de administración.