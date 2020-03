El consejero Delegado de Santander España: "No vamos a aplicar ningún ERTE"

Rami Aboukhair, consejero Delegado de Santander España, ha garantizado que la entidad bancaria no aplicará ningún ERTE durante la crisis del coronavirus. En una entrevista este martes en "Herrera en COPE", Aboukhair ha señalado que su banco "debe dar ejemplo" y "generar confianza". "En Santander nos hemos comprometido a no hacer ningún tipo de ERTE sobre nuestros 29.000 empleados", ha dicho. Además, también ayudarán a sus proveedores de servicios a que no tengan que acometer recortes. Como ejemplo ha puesto el servicio de restauración en su sede central, que estos días prepara comidas que se destinan a los hospitales madrileños.

Aboukhair ha señalado que este lunes estuvo en Ifema visitando el improvisado hospital de campaña que se ha instalado con capacidad para atender a más de 5.500 afectados por coronavirus. Y ha lanzado un mensaje optimista: "Vi esperanza en los ojos de los doctores, en los enfermos, en la gente que está haciendo un esfuerzo tremendo".

El consejero Delegado de Santander España ha pedido a la gente que ayude quedándose en casa y ha señalado que la maquinaria económica tiene que ponerse de nuevo en marcha lo antes posible. Y se ha comprometido a que su banco ayudarça a llevar liquidez a los empresarios, autónomos y comercios para que este país se levante lo antes posible. "Las ayudas que se tengan que destinar deben ser rápidas y claras. De esta manera, podremos hacer llegar el dinero lo antes posible a la gente que lo necesita", ha concluido.