La condición que pone Carlos Herrera para decir Girona en vez de Gerona

La actualidad pasaba por muchos frentes aquella jornada después de unas históricas elecciones en Andalucía. Siendo uno de ellos el ascenso del último equipo que faltaba para ocupar una plaza en Primera división la temporada que viene. El equipo en cuestión fue el Girona, quien se imponía al Tenerife en los playoffs de ascenso. Una noticia deportiva de la que, Carlos Herrera destacó un curioso detalle.

El Girona FC, equipo de Gerona

José Antonio Naranjo llevó la última hora del deporte, entre lo que, sin duda, destacó el ascenso a Primera división del Girona. "Vamos al deporte, ayer el Girona de Gerona se impuso 1-3 al Tenerife en el partido de vuelta de los playoffs de ascenso. Que es el Girona de Gerona, porque el equipo se llama Girona y la ciudad se llama Gerona", destacó un Naranjo que provocaba las risas del resto de contertulios de 'Herrera en COPE'. Justo en ese momento, Carlos Herrera tomó la palabra para explicar en qué circunstancia él aceptaría referirse a la ciudad catalana como Girona, en vez de la forma en español Gerona.

Herrera puso una sola condición para decir Girona en vez de Gerona, apuntando directamente a lo que hace TV3 en algunas de sus retransmisiones. José Antonio Naranjo apuntó que este caso sería como "el Milan. El Milan es de Milán, no es de Milan. Milan es la goma de borrar o el equipo o el niño de Piqué, que son las tres Milan que yo conozco", explicó, diferenciando entre la pronunciación sin tilde, nombre del equipo y con tilde, nombre de la ciudad.

Gerona celebra el doble ascenso con una rúa conjunta

Las celebraciones en la ciudad de Gerona por los ascensos a la máxima categoría de fútbol y de baloncesto duraron horas, con una rúa conjunta de ambos equipos hasta la céntrica plaza del Vi, sede del ayuntamiento.





Los dos equipos se dirigieron juntos, subidos en un mismo autobús, a la plaza del Vi para saludar desde el balcón del ayuntamiento a la ciudad. Gerona celebró dos ascensos en apenas una tarde. La jornada acabó con fiestas paralelas en Montilivi, hogar del equipo de fútbol, y en Fontajau.

El entrenador del Tenerife asume el palo

El entrenador del CD Tenerife, Luis Miguel Ramis, reconoció que a su equipo “le costó mucho entender lo que pedía el partido”, en el que perdió ante el Girona FC (1-3) y se quedó a las puertas del ascenso a Primera División. “Estuvimos muy nerviosos en la primera parte, hemos hecho lo más difícil, que era empatar, y cuando estábamos bien llegó un error, y los errores se pagan”, ha comentado en la rueda de prensa posterior al encuentro.

Ramis manifestó que el segundo gol del Girona les hizo “mucho daño”, puesto que perdieron un balón que no deben perder en el centro del campo y después no han “tenido fortuna con el rebote”. “Hemos hecho muchas cosas bien, pero no las suficientes”, ha comentado el técnico, que ha comentado que está “agotado” por la temporada y necesita “olvidarse del balón”, sobre lo que ha dicho que ahora es como “una montaña rusa volver a empezar”. “Seguiremos intentándolo”, ha comentado.

