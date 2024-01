Un concejal popular vasco denuncia el daño social que generan Bildu y sus simpatizantes: "No nos dejan vivir"

Carlos García es concejal del PP en el ayuntamiento de Durango (País Vasco). Este martes, pasa por los micrófonos de 'Herrera en COPE' para reflexionar sobre la concentración que se produjo en Bilbao en apoyo a los presos de ETA.

Herrera recuerda que García estuvo perseguido por este grupo terrorista y ahora por el entorno proetarra.

"Conocí a Miguel Ángel Blanco y, en aquella época, muchísimos jóvenes del PP nos ofrecimos para ser concejales. En 1999, con 20 años, fui elegido concejal. Fueron 18 años con escolta en la universidad y a todos los ámbitos de la vida. Era una situación muy complicada para alguien tan joven como yo", cuenta.

Añade que, pese a todo lo vivido, no va a dar ni un solo paso atrás, "aunque sigan manteniendo esos tics de ponerte en la diana y publicando en Gara canciones insultantes contra mí. Haciendo ver a niños y jóvenes que esos presos son alguien a quien admirar cuando, en realidad, son terroristas asesinos que cumplen condena por delitos gravísimos. En esa situación, interpuse una denuncia".

Y lo hizo en base a dos cuestiones: por apología del terrorismo y la ley integral de protección de la infancia y del menor porque "no pueden ser referentes para niños tan pequeños que estuvieron cantando en las calles estas canciones".

El concejal popular en Durango dice que en las letras de estas canciones "se dedican a ensalzar y alabar a estos terroristas. Pedí como medida cautelar que se impidiesen todas estas actuaciones y también es cierto que la fiscalía de menores están investigando la cuestión".

Carlos García dice que tuvo que acudir a los tribunales a aportar más datos y recuerda que "están preocupados porque, si son condenados, vamos a conseguir de una vez por todas acabar con las actuaciones infames de estos 'payasos' porque van a quedar inhabilitados. Y para eso estamos, para defender los intereses generales".

"Otra de las exigencias de Otegi a Sánchez será excarcelar a todos esos terroristas"

El sábado se produjo una manifestación en Bilbao pidiendo la libertad de los presos de ETA. Sobre esta concentración, denuncia García en 'Herrera en COPE' que le parece despreciable. "Es apoyar a asesinos y a criminales no arrepentidos. Orgullosos. A mí me han intentado asesinar tres veces a los que reclaman supuestos derechos. No como sus víctimas. A las que solamente podemos visitar en los cementerios. Es infame".





Cuando Otegi dijo que apoyaría a Sánchez a cambio de nada. "Esos pactos y esos acuerdos nacen como Puigdemont. Otegi actúa en la sombra, a escondidas, y los pactos que tenía con Sánchez. ¿Qué tiene que ver Pamplona con el interés general? Cero. El sillón de Sánchez. Veremos cosas que nos helará la sangre", indica.

No tiene ninguna duda que otra de las exigencias de Otegi a Sánchez será excarcelar a todos esos terroristas "sin cumplir ninguno de los requisitos. Si ha sido capaz de poner en marcha la ley de amnistía... ¿Cómo no va a ser capaz de esto, que es una burla al estado de derecho?".





El caso de Jesús Mari Pedrosa, asesinado por ETA en el año 2000 en Durango, es ejemplo "de la persecución de los que hemos defendido la Constitución. Y por eso, hemos sido perseguidos y asesinados. Se ha producido un gran éxodo humano en el País Vasco, generado por esos asesinos. Eso es lo que ha ocurrido y es muy importante".

Por último, explica "ahora no nos matan, pero no nos dejan vivir". Dice que no hay una libertad plena y eso "hace que ese miedo no se quite nunca. Ese terror, para Bildu y Otegi, sigue estando justificado y plausible".