¿Cómo influye tu ADN en la carrera que vas a estudiar? Esta es la diferencia entre hombres y mujeres

¿Hasta qué punto la genética, además de determinar nuestros rasgos físicos, puede influir en nuestra forma de comportarnos, es decir, en los rasgos de nuestra personalidad? Es una pregunta que nos hacemos en 'Herrera en COPE' a raíz de un vídeo de una cría de castor huérfana que se ha hecho viral.

La secuencia muestra a una cría del animal en un pasillo ancho, afanándose en recopilar objetos de todo tipo: peluches, toallas, papel de regalo, zapatillas, cojines, hasta un árbol de Navidad, todo ello para construir su propia presa en el quicio de una puerta. Lo más sorprendente de todo, es que quienes lo han rescatado aseguran que este castor jamás había visto a sus padres construir una presa, es decir, lo hace por instinto.

¿Los genes marcan nuestro instinto?

¿Por qué sabe el castor cómo construir una presa? ¿Lo lleva en sus genes? Nos ponemos las gafas de mirar moléculas, las de mirar la vida de otra forma, con esa pregunta en la cabeza, ¿los genes pueden regular nuestra personalidad?

Para empezar, nos fijamos en lo parecidos que somos a otros animales. Ellos, como nosotros, tienen cabeza, hígado, extremidades porque su ADN es muy parecido al nuestro. Sabemos también lo poco únicos que somos dentro de nuestra especie. Cada uno tiene un ADN con un texto propio, pero el nuestro es parecido al de nuestro vecino, el que molesta, o al de un perro o un cactus.





Y sabemos, además, que el ADN es una molécula mandona. Que interviene y toma bastantes decisiones en muchas parcelas de nuestra vida sin contar con nosotros.

En muchos aspectos, la influencia de la genética es contundente, ya sabe, desde la forma de nuestras manos hasta nuestro grupo sanguíneo, pero lo más sorprendente es que muchos de nuestros comportamientos que no solemos relacionar con nuestra biología, también están determinados por nuestra genética.

Un genetista analiza cómo nos condiciona nuestro ADN

Para aclarar algunas dudas que surgen en torno a esta cuestión, en 'Herrera en COPE' hablamos con el profesor Miguel Pita, que es genetista, profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Madrid.

En primer lugar, el experto ha comentado el vídeo del castor: "No me sorprende. Son comportamientos innatos, instintivos que muchas veces no necesitamos que nadie nos enseñe. Hablo en plural porque me incluyo en el reino animal. Hay cosas que están en nuestro ADN que no podemos modificar".





Ante la pregunta de hasta qué punto la personalidad está en nuestros genes, Pita explica que es algo "complejo de responder y resolver". "En cuanto al talento, pensando por ejemplo en Messi, claramente estamos hablando de grandes talentos que han necesitado trabajar mucho para llegar a ser profesionales. Pero la condición innata de Messi es distinta. Tiene una capacidad de reflejos muy buena, pero además hay que poner el trabajo. Con los talentos no es suficiente la capacidad genética, pero es necesaria", detalla.

Otra de las grandes dudas es si el ADN marca una diferencia notable entre sexos: "En el conjunto del material genético hay claramente diferencia. El ADN es distinto, ahí está escrito que los hombres tengamos una testosterona más alta mientras en ella son los estrógenos. Lo único que es distinto son a lo mejor cuatro o cinco elementos. Eso no determina qué carrera vas a estudiar".

"Hay una base genética que influye, pero luego se modula socialmente y es una elección. A nivel individual se ve menos la diferencia, es a nivel global. Se ven patrones que tienen un inicio lejano en la genética y luego tienen patrones", añade Pita en su explicación en 'Herrera en COPE'.

Por último, apunta a la forma de afrontar la vida: "Nada está escrito en el ADN de lo que te vaya a ocurrir, pero la personalidad sí está escrita, aunque luego uno se pueda sobreponer a ello. El carácter, que en realidad son los rasgos de la personalidad, tienen una base genética importante. A nivel colectivo, hay muchos patrones que se ven según determinada genética".