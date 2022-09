¿Cómo se filtró el vídeo de la deslealtad de Íñigo Onieva a Tamara Falcó?: también llegó a Isabel Preysler

Estos últimos días no se ha dejado de hablar de Tamara Falcó y lo mismo ha pasado en 'Herrera en COPE', durante las 'Revistas del corazón' de María José Navarro. Esto se debe a que, unas horas después de anunciar su compromiso con Íñigo Onieva y de hablar de ello en 'El Hormiguero' con toda su ilusión, se comunicó que la pareja había decidido terminar con su relación. Un vídeo comenzó a difundirse en el que se veía a Onieva besándose con otra mujer durante el festival Burning Man. En un principio, el empresario defendió lo visto y justificó que eran unas imágenes de 2019, dado que él iba mucho a esa festival. Por el momento, Falcó le creyó hasta que la evidencia no permitía más margen de duda.

Como consecuencia, la marquesa de Griñón acapara todas las portadas del corazón. No obstante, ella no dudó en pronunciarse en su primera aparición pública. "Aún estoy en shock. En cuanto salió el segundo vídeo, ya sabía que no era verdad lo que me contaba. Entiendo el amor de otra manera. Todo pasa por algo. Soy muy creyente", contaba Falcó.

"Para estar con una persona que no comparte mis valores, mejor que haya sido así. Mejor que sea ahora y no más adelante. Entiendo el amor de una manera distinta y quiero que me traten con respeto. Decidí apostar por mi exnovio, aposté por él y lo llevé hasta que realmente vi que era verdad", agregaba.

"Quiero pedir perdón porque no creía lo que aparecía en la prensa. Si no hubiera sido por vosotros, no me habría enterado de nada. No he visto todos los programas. La confianza es la base de la pareja. No imaginaba que estuviera abusando de mi confianza", señalaba, haciendo referencia a todas las pruebas que apuntaban el engaño por parte del empresario.

"El Iñigo con el que yo me he prometido no tiene nada que ver con ese Iñigo. Él se dedicaba a la noche, viajaba mucho, pero yo siempre he creído que en una relación tiene que darse libertad, y que la base está en la confianza. Y yo no tenía problemas con eso, pero con unos límites, yo no sabía que abusaba de la confianza", zanjaba tras insistir en que "está contenta" porque "el matrimonio es un compromiso para siempre" y se ha dado cuenta de la verdad antes de dar el 'sí quiero'.

El vídeo de Iñigo Onieva morreandose con otra que no es Tamara Falcó ya lo ha visto todo el mundo. @salvameoficial dejad de hacer el ridículo cebando algo que ya sabemos. #YoVeoSálvame

pic.twitter.com/ZIeYM9QGY7 — Bad Benny ?? (@BadBenigno) September 23, 2022





"En los vídeos difundidos aparezco en una actitud inaceptable"



Asimismo, Falcó se puso al teléfono con Jorge Javier Vázquez en 'Sálvame' para disculparse por no haberles creído cuando hablaban de las deslealtades de Íñigo Onieva: "Quiero pediros perdón porque la verdad es que durante mucho tiempo no os he creído". A raíz de todo esto, muchos se preguntan quién es la mujer que aparece en las polémicas imágenes y cómo ha llegado a filtrarse el vídeo.

Se ha hablado de un posible hackeo del móvil de Falcó, provocando que toda su lista de contactos pudiera ver el vídeo en sus estados de WhatsApp. Se dice que puede ser alguien muy cercano a Onieva quien se haya encargado de viralizar el vídeo tan solo unas horas después de su compromiso. "Te la han jugado", decía Belén Esteban tras reconocer tener fuentes. "Lo sé 100%, y lo digo mirando a cámara. Íñigo, te la han jugado, porque quien ha filtrado el vídeo es alguien muy cercano a ti. Es un amigo tuyo", agregaba la colaboradora de Telecinco, siendo esta una información que corroboraba José Antonio Avilés.

También empezaron a llegar a muchos de los chats que tiene con amigos. Al igual que le llegaron el mismo día a Isabel Preysler. A pesar de ello, cómo se ha difundido el vídeo sigue siendo un misterio, aunque Falcó quiso tirar de sentido del humor: "Mi madre filtró los vídeos", dijo, dado que Preysler nunca estuvo muy contenta con su relación y, de hecho, se dice que está contenta de que la boda se haya paralizado.

Ese mismo día, la pareja terminó su relación y el empresario hizo un comunicado al día siguiente para disculparse con quien era su prometida: "En los vídeos difundidos aparezco en una actitud inaceptable, de la cual estoy absolutamente arrepentido y destrozado por ello. Pido disculpas por no haber sido honesto y pido perdón a Tamara y a su familia públicamente". A pesar de ello, Onieva está pensando en emprender medidas legales para que dejen de difundirse las imágenes y sigue insistiendo en que las imágenes no son actuales.

Lo inteligente que ha sido Tamara Falcó dando las gracias a 'Sálvame' por destapar la infidelidad de Íñigo Onieva. Y qué mérito el programa consiguiendo la declaración más esperada #yoveosalvamepic.twitter.com/b7nEW9ULV2 — Juan Rodríguez (@juanig_97) September 27, 2022