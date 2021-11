Empresario aragonés: "Si un invitado a una boda se niega a enseñarme el pasaporte covid, ¿no le dejo entrar?"

Desde este jueves, en Aragón los mayores de 12 años que quieran acceder a establecimientos de ocio nocturno, celebraciones de hostelería y restauración o eventos multitudinarios, tendrán que tener un certificado covid en vigor.

Esto supone que la hostelería, que los establecimientos en los que se celebran reuniones familiares o de amigos, deben de adaptarse a exigir esta medida, un empleado deberá exigir a la entrada de sus clientes que les muestren el pasaporte o certificado covid. Entre esas celebraciones como las bodas, los invitados que quieran asistir tendrán que llevar encima ese certificado.

Bodas que se van a celebrar este próximo sábado como la de Jorge y Berta, dos novios de Aragón que han tenido que avisar a todos sus invitados a toda prisa. "Tuvimos que poner la maquinaria en marcha ayer mismo, avisamos a todo el mundo y hasta el momento no hemos tenido ningún problema con nadie y el primer susto lo hemos salvado esperemos que no haya ninguno más" cuenta en "Herrera en COPE" el novio, Jorge.

Jorge y Berta no van a tener bajas por este motivo, "la boda va a seguir exáctamente igual y ya sabíamos que íbamos a tener alguna restricción y ahora a esperar que todo salga bien".

A los 180 invitados de estos novios aragoneses les pedirán el certificado de estar vacunados, pero "no sabemos como se va a hacer, creemos que será a la llegada al lugar de la celebración cuando haya que mostrarlo" cuenta Jorge que ya tuvieron que aplazar la boda el año pasado, "teníamos fecha para noviembre de 2020 y la pospusimos en el verano de 2020 porque vimos que quizá no era el momento de celebrar como nosotros queríamos y la pospusimos para noviembre de este año".

Los hosteleros piden certidumbre

Para la otra parte, para los hosteleros vuelve la incertidumbre, "queremos tranquilidad, necesitamos certidumbre. En 2019 tuve que cerrar por covid, tuve que pedir un crédito ICO que he comenzado a pagar este año, tuve que vender un piso para mantener mi negocio, por eso pido seguridad, tranquilidad. Si tengo que estar en la puerta vestido de Papa Noel pidiendo certificados covid, lo hago porque tengo que mantener mi negocio, tengo que trabajar no me queda otra. Estas improvisaciones nos descolocan porque no sabemos qué tenemos que hacer exactamente, no se nos ha informado, ¿tengo que estar en la puerta, a la bajada del autobús como decía el novio? No sé que hay que hacer, lo que tengo claro es que la hostelería solo quiere colaborar. Queremos certidumbre, que nos digan lo que tenemos que hacer e intentaremos hacerlo, si nosotros somos los beneficiarios, queremos trabajar" reitera una y otra vez Chema San Juan, propietario hacienda Las Flores.

Chema San Juan que tiene prevista en su hacienda una boda para el primer fin de semana de diciembre se pregunta cómo puede hacer cumplir la norma porque "legalmente yo no puedo pedir a un cliente que se identifique. Si un invitado se niega a enseñarme el pasaporte covid, ¿no le dejo entrar? Eso nos crea mucha incertidumbre. El Gobierno de Aragón quiere presionar a la gente para que se vacune, pero ¿tenemos que ser los hosteleros los que hagamos esa presión? Yo recojo el guante, pero que nos digan cómo y que cuando esto acabe que se nos valore que se dejen de tanta presión, tanta inspección".

Los hosteleros, dice el empresario, "no nos podemos permitir otro parón".