Comandante de la UME: "Es prácticamente imposible establecer una fecha para dar por controlado el fuego"

Los Bomberos de la Generalitat, junto con los miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME) siguen trabajando para controlar el incendio que se inició en Ribera d'Ebre (Tarragona) y que ya ha arrasado 6.000 hectáreas. Para conocer la última hora del incendio han participado en 'Herrera en COPE' el comandante de la UME Luis Martínez y la alcaldesa de Vinebre, Gemma Carim.

Martínez ha reconocido que "es prácticamente imposible" poder establecer una fecha en la que se pueda dar por controlado el incendio y que aún no están trabajando con un "plazo de control del incendio". El comandante de la UME ha informado que la "principal dificultad" que tuvieron ayer fue el poder acceder al lugar en el que estaba activo el fuego por la orografía, además de la ola de calor que está dificultando las tareas de extinción.

Sobre la función de la UME, el comandante ha explicado que los miembros de la unidad se unen al dispositivo ya creado por los servicios de emergencia locales cuando una comunidad solicita su actuación y ellos se incorporan a él realizando las acciones que les piden. Además, ha comentado que trabajan a unas "temperaturas superiores a los 40 y 50 grados", sobre todo cuando están cerca del fuego, pero ha asegurado que para eso se preparan "durante todo el año".

Por otro lado, la alcaldesa de Vinebre ha arrojado algo de esperanza al contar que la superficie quemada ayer fue inferior a la que se quemó anteriormente, lo que significaba que "la estrategia funcionó mejor de lo esperado". Y ha informado que durante la noche los bomberos han conseguido acceder "a donde querían llegar" y "todo está funcionando según lo planeado".

Sobre su municipio, Carim ha contado que el incendio "ha afectado a 800-900 hectáreas", pero ha afirmado que lo principal ahora es reducir el fuego y ya luego comenzarán a valorar los daños causados. La alcaldesa también ha pedido que se ayude a "todos los que están trabajando en la zona para contener el fuego" y ha querido agradecer a los vecinos de su municipio por el apoyo que están dando "dando toallas si se quieren duchar o bocadillos a los efectivos" cuando llegan agotados.

Carim también ha dicho que "no hay ángel ni demonio", y ha pedido que se espere antes de llegar a conclusiones. También ha dicho que el hombre supuestamente responsable del incendio "es un buen trabajador" y que aún "no se sabe con certeza" si ha sido él. Carim ha dicho que "no hay que criminalizar porque no lo está pasando nada bien".