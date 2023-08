Cocero analiza la decisión de la Fiscalía de revisar el voto nulo en Madrid: "No hay pruebas"

La Fiscalía se ha mostrado a favor de la revisión del voto nulo en Madrid tras los dictámenes contrarios de las Juntas Electorales de Madrid y la Electoral Central. "Recordemos que las negativas vienen dadas por la falta de pruebas aportada por el PSOE y porque puede interferir en los plazos de investidura". Así ha comenzado Enrique Cocero el análisis en su 'Pizarra' de 'Herrera en COPE'.

Así que lo que más le llama la atención a Cocero es la formulación de la Fiscalía de porqué recomienda proceder con la revisión. Literalmente lo que dice es “lo que se impone es afirmar la primacía que tiene la búsqueda de la verdad material, cuyo conocimiento debe prevalecer sobre otras consideraciones".

Sin pruebas

"Es decir, la búsqueda de la verdad sin capacidad de probarla, porque no hay pruebas. Lo irónico es la forma tácita que tiene el Fiscal de plantear que no estamos en presencia de la verdad al clamar por su búsqueda", alegaba Enrique. No estamos ante la verdad "aunque haya habido 3.478 mesas electorales y miles de interventores y apoderados socialistas que podían haber protestado o recogido pruebas".

"Pero es la retórica lo que más capta mi atención", porque parece una gesta "más cerca del idealismo que del pragmatismo", porque pasa por la revisión de todo el voto nulo. Y ha vuelto a insistir el analista. ¿Cómo se determina un voto nulo una vez abierto el sobre? "O por ajustarlo a términos cercanos a la Fiscalía: ¿Cómo se llega a la verdad si no aportas pruebas en las que apoyarte y en lo que te puedes apoyar ya ha sido manipulado?", se cuestionaba retóricamente Cocero.

"Es retórico por encima de la realidad, para imponer el concepto por encima del hecho en sí". En ese sentido ya se manifestó Félix Bolaños, al decir que esta revisión era lo más garantista y razonable. Otro ejemplo de retórica tranquilizadora, afirmaba Enrique, "cuando lo que se está haciendo es cuestionar el sistema, algo nada tranquilizador si encima lo hace el gobierno".

Yolanda Díaz y los 'ilustres juristas'

Y en esta línea de 'distamos la realidad', "hay ejemplos que también aporta Yolanda Díaz". Cuando el pasado 17 de agosto habló de que hay "ilustres juristas que ven completamente constitucional" la famosa amnistía. De toda esa frase explica Cocero que "lo único que no lleva intencionalidad es el verbo 'ver', porque el 'hay' lleva a un indeterminado, no sabemos ni cuántos ni cómo se llaman esos juristas".

Es como cuando la noticia habla de 'fuentes de Sumar'. Luego está la necesidad de enmarcarlo, 'juristas' podemos tomarlo "desde un juez con 40 años de servicio o un profesional de 27 años que investiga leyes". El abanico es así de amplio. Pero 'ilustres' lo matiza para el "que quiere ser convencido", porque tampoco aporta información respecto ni a cuántos ni a quiénes.

Ayer, de hecho, "escuchaba a Yolanda Díaz hablar de que Jaume Asens está coordinando un equipo de 20 juristas que estudian con naturalidad la ley de amnistía que plantean ERC y Junts para una posible investidura de Pedro Sánchez". Enrique ha confesado que no puede evitar ser cínico y comentar "si estudiar con naturalidad es tener libros, papel y lápices en la mesa". Pero proseguía diciendo que 'naturalidad' no es un "sustantivo gratuito" en el sistema de izquierda.

Hereda de "normalización", e incluso de "convivencia". Es decir, son términos "de inoculación, casos en los que a través del lenguaje se pretende ir percolando un sentimiento de tranquilidad, incluso de legitimidad, otro término muy recurrente".

Pero estamos en un momento en el que Puigdemont está en Waterloo, está hablando de exigir a Pedro Sánchez hasta hacerle sangrar "y voy a obviar por dónde". Todo puede ser definido como algo normal. Enrique nos ha animado a que echemos un ojo a cualquier disculpa y contemos cuántas de ellas se apoyan en argumentos como: “Siempre lo vimos como algo normal”. Así concluía Cocero su análisis de hoy.