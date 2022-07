La ciudad en la que querría haber nacido Carlos Herrera y el caso de los ERE, lo mejor de 'Herrera en COPE'

Carlos Herrera interrumpió su descanso estival para analizar algunas de las claves de la actualidad. Y es que el caso de los ERE o la preocupante situación económica fruto de la crisis energética no nos deja descansar. Además, en 'Herrera en COPE' siempre puedes contar con la mejor información y con el entretenimiento más ameno con confesiones, como la del propio Herrera, quien no dudó en señalar una ciudad de España como la que le hubiese gustado que fuese su lugar de nacimiento.

Alfonso Rueda, en "Herrera en COPE": "Espero que Sánchez sea realista y no diga que todo va bien"

Alfonso Rueda fue uno de los tres presidentes autonómicos, junto con el andaluz, Moreno Bonilla, y el castellano-leonés, Fernández Mañueco, que este jueves fue recibido en Moncloa por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En 'Herrera en COPE' desveló algunos de los temas tratados entre ambos políticos.

José Ramón de la Morena, en 'Herrera en COPE': “Yo quería ser periodista, pero de escribir”

Desde niño supo a qué se quería dedicar, ya con nueve años hacía crónicas de los partidos de fútbol de sus amigos. Es en este momento cuando nace el nombre del programa que presentaría años después. Cuando alguien preguntaba por el resultado del partido, la pandilla le decía que se dirigiese a 'El Larguero', el que largaba, o narraba.

El papel del Constitucional, los recursos y hasta un indulto: preguntas y respuestas sobre el futuro de Griñán

El Supremo ha confirmado la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla en el conocido como caso de los ERE. En consecuencia, los expresidentes socialistas de la Junta de Andalucía, Chaves y Griñán, deberán cumplir con sus condenas, desde la inhabilitación por prevaricación del primero, hasta la entrada en prisión por al menos 6 años del segundo. Aun así, son muchas las incógnitas que se abren en un nuevo capítulo judicial donde la sombre del indulto vuelve a planear por la Moncloa. Para explicar todas las claves del caso contamos en 'Herrera en COPE' con José María de Pablo, abogado penalista.

La profecía de Carlos Herrera con Cristiano Ronaldo y su fichaje por el Atlético de Madrid

"CR7 NOT WELCOME". Es la pancarta con la que algunos aficionados del Atlético de Madrid se manifestaron en un partido de pretemporada del equipo. El encuentro se saldó con una nueva victoria para Atlético de Madrid por cero goles a cuatro, frente al Numancia en el Burgo de Osma, en Soria. Pero lo futbolístico quedó en segundo plano. Durante el partido se vio esta enorme pancarta en uno de los fondos que ponía en la que se le decía al crack portugués, Cristiano Ronaldo, que algunos no le consideraban como bienvenido. Sobre todo esto, Carlos Herrera se ha atrevido a lanzar una profecía.

"Esas cosas del 'no welcome'... hasta que marque tres goles y entonces se acabó el 'no welcome'", ha enunciado Carlos Herrera.