Científicos de la Universidad de Harvard descubren cuál es la edad en la que somos más felices

La felicidad es un estado de ánimo que todos ansiamos. Un 'subidón' de energía que te da la sensación de que tienes el poder de comerte el mundo. Numerosos estudios se elaboran cada año en todo el mundo para analizar la felicidad. ¿Cuánto dura? ¿Hay una edad para alcanzarla? ¿En qué etapa vital llega? Descúbrelo en el audio que tienes disponible a continuación. Ha hablado sobre ello Jon Uriarte en 'Herrera en COPE'. ¡No te lo pierdas!

Jon Uriarte ha hablado sobre una de las conclusiones que ha alcanzado la Universidad de Harvard y asegura que "esta cifra siempre ha estado marcada en el calendario vital". El estudio asegura que a esa edad se ven las cosas de otra manera y "tienes la suficiente experiencia como para no cometer los mismos errores. Tu cerebro prioriza los pensamientos positivos por encima de los negativos".

Además, este informe indica que el dinero no implica mayor felicidad a partir de cierta edad. No obstante, tener un colchón sí ayuda. Una pequeña contradicción que no va a debatir el colaborador de 'Herrera en COPE' porque "si lo dice el estudio no lo voy a discutir. Que los de Harvard son gente seria".

El periodista también ha asegurado que se "aceptarán todo el paquete de conclusiones. Y esa felicidad crecerá. A mí me quedan tres años. Solamente decirlo me da vértigo. Pero mejor ese horizonte que uno cargado de tristeza".

La protonterapia, otro de los temas tratados por Jon Uriarte en 'Herrera en COPE'

Jon Uriarte ha hablado sobre más asuntos en 'Herrera en COPE'. Entre ellos, comentó con un experto de la Cancer Center Clínica Universidad de Navarra cómo funciona la protonterapia. También charla con una paciente que tiene 32 años y recibe este tratamiento. ¿Será efectivo? ¿Por qué le dijeron los médicos que había que tratar su tumor con esta terapia? ¡No te lo pierdas en el siguiente audio! Hallarás todas las respuestas

Este centro, a día de hoy el más puntero de toda Europa, ha tratado en estos tres años a más de 600 pacientes, con más de 24 tipos de tumores distintos, sobre todo cánceres pediátricos, sarcomas y tumores en cabeza y cuello. Al no “tocar” zonas sanas, como ha explicado el doctor Calvo, se previenen muchas secuelas del tratamiento, como alteraciones en el crecimiento, en la capacidad motora o la aparición de cardiopatías precoces.

Expósito y el "revolucionario" medicamento contra la leucemia

El director de 'La Linterna', Ángel Expósito, descubría con un experto otro revolucionario tratamiento. En este caso, contra la leucemia. El comunicador tuvo la oportunidad de tenido la oportunidad de conocer a Antonio Pérez, jefe de Hemato-Oncología, para explicar el novedoso tratamiento con células CAR-T. Junto al doctor, le acompañaron Laura Clarés y Alfonso Navarro. Tienes toda la información sobre esta terapia en el vídeo disponible a continuación.