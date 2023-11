"Casi te perdemos hoy. Me he asustado": Carlos Herrera responde por el percance que ha sufrido en directo

Carlos Herrera ha sufrido un percance en pleno directo. Tratando de entrevistar a José María Macías, vocal del CGPJ, se ha podido escuchar el problema que ha vivido en pleno directo. Afortunadamente, ya se encuentra bien y ha sido la misma María José Navarro la que le ha recordado lo ocurrido al presentador y director de Herrera en COPE. Escúchalo aquí:

El percance de Carlos Herrera en directo

"El enemigo en casa es cosa de MJ Navarro", anticipaba un Carlos Herrera que daba paso a la colaboradora del programa. Esta, rápidamente, y tal y como se escucha en el audio anterior, le ha querido recordar a Herrera lo que le ha pasado en el inicio de su entrevista del lunes. Un percance que se ha vivido en pleno directo y que Navarro no ha pasado por alto.

Tanto es así, que ella mismo ha comenzado devolviéndole el saludo de la siguiente manera: "Oye, que casi te perdemos hoy. Me he asustado y todo", ha dicho María José, a lo que Carlos respondía afirmativamente: "¿Sí, verdad? Me he ahogado. Un trago de agua", se ha justificado el periodista almeriense, tras lo que Navarro ha tratado de comprender qué le había pasado: "Se me ha ido por el otro lado", cosa que Carlos ha confirmado: "Eso es".

En ese mismo momento, como se escucha en el audio anterior, Navarro ha reproducido el momento en cuestión en el que Carlos Herrera se ha atragantado en directo mientras trataba de entrevistar a José María Macías, vocal del Consejo General del Poder Judicial. "Claro, usted ha sido el encargado de informar a la Unión Europea, perdón que he bebido agua y se me ha cruzado", se excusaba el periodista al que le faltaba el aire.

"Demuestra que eres humano"

Tras haber superado el percance, Carlos Herrera le ha restado importancia. "Ay, mamá", exclamaba María José Navarro. "Ay, qué cosas, qué malos momentos", le respondía un Herrera ya liberado. "Parecía Vidal Quadras", se ha escuchado entre los contertulios del programa. Tras esto, el mismo Carlos ha querido justificar lo ocurrido.

"¿Alguien hay que haya trabajado en la radio que no le haya pasado esto?", pregunta a la que Navarro ha querido responder quitándole hierro al asunto y lanzando un dardo al periodista: "Me ha pasado un montón de veces, pero a mí me gusta que te pase a ti", decía entre risas zanjando el tema. Faltaba, eso sí, la sentencia de Paco Rosell: "Eso demuestra que eres humano".

Como decimos, percance superado y Carlos Herrera se encuentra en plena forma, como demuestra cada mañana de 6.00 a 13:00 en Herrera en COPE.