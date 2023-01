Carlos Maribona, crítico gastronómico: “En un restaurante la comida es importante, el servicio es fundamental”

Las primera palabras que escribió Carlos Maribona en su blog de gastronomía en España fueron “Chiles en Nogada”. Fue en 2005 cuando volvió de uno de sus viajes a México y decidió aceptar la propuesta de plasmar todas sus experiencias gastronómicas. Después de tanto tiempo, su blog sigue en funcionamiento: “Fui el primer periodista profesional que tuvo un blog de gastronomía y aquí estamos 18 años después”.

Para trabajar de crítico te tiene que gustar mucho la comida, y en este caso, Carlos desde pequeño ya tenía una afición: “Mi padre me llevaba a comer a los buenos restaurantes de la época”. Hoy en día todos opinamos de comida y escribimos sobre ello, pero no cualquiera puede ser crítico. Según el experto, para escribir de teatro, de gastronomía o cine hay que tener una experiencia: “Yo puedo ir a un restaurante sin tener experiencia, sentarme y decir si me ha gustado o no la comida, pero no tengo elementos de juicio”.

¿Cómo se organiza Carlos Maribona su semana de trabajo? El crítico ha asegurado en 'Herrera en COPE' que siempre lo decide él:“Nunca me han dicho a qué restaurante tengo que ir”.“De lunes a viernes cuando estoy en Madrid como todos los días fuera de casa”, pero si se encuentra en otra ciudad o fuera de España también cena fuera para seguir degustando comidas diferentes.