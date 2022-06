Carlos Herrera sorprende con su idea para un lucrativo negocio: "Igual montamos algo..."

"En los gimnasios, por ejemplo, ¿se liga?", es la pregunta con la que Carlos Herrera hacía saltar todo tipo de opiniones durante el último tramo del programa. A partir de ese momento, el revuelo generado en la tertulia de 'Herrera en COPE' ha provocado una oleada de respuestas, desde el "no", rotundo, hasta las preguntas: "¿Quién ha dicho sí?", pasando por las justificaciones: "He visto que se liga, en zumba sí", ha quedado claro. Todo un tema de discusión que ha provocado lo inesperado, una idea de negocio que puede convertirse en un éxito inmediato.

Agredano explica en 'Herrera en COPE' las dificultades de ligar en el gimnasio

"Yo digo que no", ha defendido Antonio Agredano: "Todo va muy acelerado y luego está lo de la ropa. La ropa deportiva no es sexy. Los hombres parecemos hamaqueros, de verdad, nos falta el paquete de tabaco metido en la manga. La ropa de gimnasio no sienta bien a nadie. A las mujeres sí porque se ponen leggins con transparencia los tops así, ceñiditos, pero los hombres estamos ahí hundidos. Estamos a medio camino entre la ropa de pasear al perro y la de bajar a por el pollo asado los domingos y luego esas posturas que nos obligan a hacer que las que se nos ve todo. Se nos ven las 'mollas', las dobleces, los flotadores, los pelos de las piernas, los tatuajes con letras chinas que te hiciste con 18 años y luego la sobriedad", ha explicado.









"Es decir, estar sobrio. Yo no digo que haya que beber para ligar, pero así en frío es mucho más complejo. Cómo le entras a uno a una chica saliendo del Body Pump, ¿qué le dices? Qué bonito deltoide tienes. Vienes mucho por aquí. Yo no sabría qué decir. ¿Nos tomamos un 'gatorei'? Es muy raro", ha bromeado Agredano.

Carlos Herrera busca una solución: un nuevo y lucrativo negocio

Justo en ese momento, Carlos Herrera ha dado con una posible solución a los problemas que plantea la imposibilidad de estrechar lazos afectivos en el gimnasio: "Habría que darle una vuelta de tuerca a los gimnasios. Hacer una especie de disco-gym. Igual montamos algo y nos hinchamos a ganar pasta", ha ideado un Carlos Herrera al que el mismo Agredano ha terminado por dar la razón.

"Te cojo el guante, porque se me ocurrió el otro día en clase de Body Pump montar un gimnasio con bar. Tú vas a clase de Body Pump, te duchas y luego al lado hay una cata de vinos. Ya tengo el nombre: al Pump Pump y al vino vino", continuaba Agredano.





"Así puedes quedar luego. Terminas tu clase y dices: ¿te quedas a la cata? Ahora nos vemos. Te duchas, te maqueas, bajas de planta, tu quesito, tu copita de vino y luego charlas con las compañeras de allí y yo qué sé. Para mí sería un estímulo para hacer más deporte, la verdad. Porque no sé, la gente no madruga para ponerse fuerte, pero para ronear y eso, no se puede decir que no", explicaba el colaborador de 'Herrera en COPE'.

Para terminar, Antonio Agredano ha lanzado una reflexión: "Tal como están montados los gimnasios ahora es que una cosa horrorosa, o eres un hortera de bolera o no tienes nada que hacer.