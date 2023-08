Carlos Herrera señala el único producto que nunca compra por repugnante, lo mejor de Herrera en COPE

Ir a la compra a veces es misión imposible. Y si no llevas la lista de productos encima, en ocasiones se nos olvidan algunos productos que necesitábamos y acabamos volviendo a casa sin ello, o comprando cosas que no queremos. Sin embargo, Carlos Herrera tiene claro que aunque se le pueda olvidar la lista, hay una cosa que jamás compra. Se trata de un producto bastante típico, que muchos utilizamos incluso en el desayuno, pero que a él le parece “repugnante”. Si quieres descubrir de qué se trata, escucha el siguiente audio.

Carlos Herrera y 'El Pulpo' comparten unos minutos en 'Poniendo las Calles', antes de que comience el programa 'Herrera en COPE'. Un espacio en el que hablan un poco de todo -de música, recetas, curiosidades- y en el que los más madrugadores suelen conocer anécdotas e historias de los comunicadores, que no todo el mundo conoce. Y en esta ocasión, entre risas, 'El Pulpo' ha confesado que Carlos Herrera no quiere "ni tocar un producto", ya que le produce un especial rechazo.

Uno de los platos estrella de Carlos Herrera

El comunicador Carlos Herrera además de por la radio, siente una gran pasión por la gastronomía. En uno de los programas de 'Herrera en COPE', colaboradores y presentador quisieron hablar de un plato en concreto: el pincho moruno.

El pincho moruno es un plato que ya hemos interiorizado en la cocina española. Tanto es así que desde hace años ya está en nuestro recetario. "Aquí somos muy del pincho moruno", ha querido destacar Carlos Herrera. Y es que, en algunas zonas de nuestro país, se le llama incluso pincho andaluz o, como se le conoce familiarmente, pinchito.

Se trata de una comida sencilla compuesta por dados de carne insertados en un palo y adobados, que sería, como su propio nombre indica en árabe, una combinación de distintas especias, aunque aquí se hace españolizado. El caso es que, en realidad, el origen del pincho moruno está en el norte de África, siendo en un principio de carne de cordero, el kefta, carne picada y especiada. Aquí, en cambio, se adoban trocitos de cerdo o pollo y se siguen llamando pinchos morunos. Hay variedad de recetas, y cada uno lo prepara de la forma que más le convence o como buenamente puede.

Para comer al aire libre hay que estar preparados. Suben las temperaturas y en más de una ocasión vamos a tener que asistir a una barbacoa. Una ocasión para la que el equipo de 'Herrera en COPE', de la mano de Goyo González, te trae una de las elaboraciones más típicas y sabrosas de la temporada, aunque Carlos Herrera haya confesado que se le resiste su elaboración.

En estos países no se come tradicionalmente con cubiertos en la mesa, haciendo uso de las manos siempre limpias. Y es que el cubierto acababa siendo un arma, por eso se insertaban en estas brochetas. Los mejores pinchitos de España suelen estar en los lugares más cerca del norte de África, como Ceuta y Melilla. No te pierdas más recetas del equipo, en el siguiente audio de la sección al completo.

Herrera te enseña a preparar patatas a la riojana

Sigue toda la actualidad informativa de lunes a viernes en 'Herrera en COPE' con los mejores análisis y las anécdotas más divertidas. En esta ocasión, Carlos Herrera enseña cuál es su receta de patatas a la riojana, que puedes incorporar desde ya en tu recetario. El comunicador se pone el delantal para preparar este plato paso a paso.

Así que ahora, prepara estos ingredientes: chorizo, patatas, un poco de ajo picado y mucha cebolla. Y ahora solo tienes que ver el siguiente vídeo y seguir los pasos que te indica a continuación.