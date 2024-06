Carlos Herrera revela lo que más añora de sus inicios en la radio y que hoy sería imposible

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha sido investido doctor honoris causa por la Universidad Miguel Hernández de Elche. Durante el acto de clausura del curso académico 2023/2024 que se celebraba este miércoles en el Gran Teatro de Elche. En un momento dado de su discurso, el comunicador indicó lo que más echa de menos de su inicio en la radio y que hoy sería imposible. ¿Quieres saber de qué se trata? Escúchalo en el audio que tienes disponible aquí.

Audio

Carlos Herrera habla claro sobre el lapsus de Díaz Ayuso en la recepción del Leganés: "Bueno..." El comunicador se ha pronunciado sobre esta anécdota durante la 'Fruta Pelada' de este miércoles Redacción Herrera en COPEMadrid 05 jun 2024 - 07:36





Para ser más exactos, el comunicador aseguraba que echa mucho en falta "las redacciones insalubres de antes. Ahora entras en una emisora y parece que entras en un quirófano. Todo limpio, aséptico, sin humo, sin vapores, sin voces, sin olores...aquellas redacciones que yo recuerdo y también añoro es aquellos lugares en los que se bebía whisky y se escuchaban risotadas. Hoy en día se va la luz en la redacción cualquiera y no sale ni una línea ni un sonido".





Carlos Herrera también dejaba tras de sí multitud de reflexiones. Por ejemplo, el director de 'Herrera en COPE' hablaba sobre el periodismo y lo que significa para él la radio.

La radio, decía "es la conexión casi umbilical entre uno que escucha y otro que habla, el tempo emocionado, la poesía discreta de días y noches, el relato de lo cotidiano".

Este medio, añadía, "es la comunicación de persona a persona". "Cuando se enciende la luz roja de mi estudio, yo le hablo a mí oyente, aunque me escuchen tres millones de personas. La radio no consiste en hablarle a millones, sino en hablarle de forma íntima y privada a cada uno de esos millones. Cada uno interpreta mis palabras como si me dirigiera a él, porque yo me dirijo a él y él me manda al carajo o me confía sus días".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"No puede haber libertad sin prensa, porque nuestro trabajo es vigilar al poder"

Pero la radio va más allá. "Es algo más que la vocación periodística de testigo de las cosas, es un vocerío de la libertad, un palco privilegiado de la vida”. A juicio de Herrera, “no puede haber libertad sin prensa, porque nuestro trabajo es vigilar al poder”. Y es que vigilar al poder, insistía, es "hacer que este sienta la incomodidad de un tábano que no le permita expandirse a su voluntad, de hacer y deshacer, sin rendir cuentas ante la ciudadanía".

La profesión que tanto ama y su "compromiso" con España, hizo que le quisieran "matar un par de veces", algo que "provoca una sensación incómoda, solo compensada por el hecho agradable de que fallaran en su objetivo, a diferencia de tantos compatriotas asesinados".

Pero esos "contratiempos", apuntaba Carlos Herrera, son los que "hacen grandes los lazos indisolubles con la profesión de contar las cosas de cada día". Un trabajo "que volvería a repetir si tuviera ocasión de volver a empezar. No todos los días eres fuerte, pero sí puedes elegir todos los días ser valiente, y desafiar estructuras y enfrentarte a los malos". Puedes escuchar aquí el discurso íntegro.

Audio





Por último, y con todo, Carlos Herrera reconocía que existe "populismo periodístico de la misma manera que hay populismo político". En su caso, aseguraba, "soy de los que pelean por poder explicar el mundo con independencia de las convicciones personales, porque eso es la objetividad".