Herrera, doctor honoris causa por la Universidad Miguel Hernández de Elche: "No hay libertad sin prensa"

El director de Herrera en COPE, Carlos Herrera ha sido investido doctor honoris causa por la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) dentro del acto de clausura del curso académico 2023/2024 que ha tenido lugar este miércoles en el Gran Teatro de Elche.

Tras recibir los atributos que le cualifican como doctor honoris causa, -birrete, anillo, el libro de la Ciencia y la Sabiduría o los guantes blancos "símbolo de su alta categoría"-, Carlos Herrera ha querido comenzar reflexionando sobre la profesión que le "ha permitido ser distinguido por la Universidad de la tierra en la que nació su mujer". La radio, ha dicho "es la conexión casi umbilical entre uno que escucha y otro que habla, el tempo emocionado, la poesía discreta de días y noches, el relato de lo cotidiano".

Este medio, ha añadido, "es la comunicación de persona a persona". "Cuando se enciende la luz roja de mi estudio, yo le hablo a mí oyente, aunque me escuchen tres millones de personas. La radio no consiste en hablarle a millones, sino en hablarle de forma íntima y privada a cada uno de esos millones. Cada uno interpreta mis palabras como si me dirigiera a él, porque yo me dirijo a él y él me manda al carajo o me confía sus días".

En este sentido ha recordado que esa profesión que tanto ama y su "compromiso" con España, hizo que le quisieran "matar un par de veces", algo que "provoca una sensación incómoda, solo compensada por el hecho agradable de que fallaran en su objetivo, a diferencia de tantos compatriotas asesinados".





Pero esos "contratiempos" son los que "hacen grandes los lazos indisolubles con la profesión de contar las cosas de cada día". Un trabajo "que volvería a repetir si tuviera ocasión de volver a empezar. No todos los días eres fuerte, pero sí puedes elegir todos los días ser valiente, y desafiar estructuras y enfrentarte a los malos".

Lo único que lamenta a día de hoy el comunicador "es cada una de las palabras que dejaré de pronunciar cuando ya no abra la puerta de mi pequeño locutorio".

“No puede haber libertad sin prensa"

Pero la radio va más allá. "Es algo más que la vocación periodística de testigo de las cosas, es un vocerío de la libertad, un palco privilegiado de la vida”. A juicio de Herrera, “no puede haber libertad sin prensa, porque nuestro trabajo es vigilar al poder”.





Y es que vigilar al poder, ha insistido es "hacer que este sienta la incomodidad de un tábano que no le permita expandirse a su voluntad, de hacer y deshacer, sin rendir cuentas ante la ciudadanía".

"Populismo periodístico"

Con todo, Herrera ha reconocido que existe "populismo periodístico de la misma manera que hay populismo político". En su caso, asegura, "soy de los que pelean por poder explicar el mundo con independencia de las convicciones personales, porque eso es la objetividad".





"Echo de menos las redacciones de antes"

El comunicador también ha echado una mirada atrás y ha añorado "las redacciones insalubres de antes". "Ahora entras en la redacción de un periódico o de una emisora y parece que entras en un quirófano, todo limpio, aséptico, sin humo, sin vapores, sin olores, sin voces. Aquellas redacciones que yo recuerdo, eran lugares en los que se fumaba, se bebía whisky, se escuchaban risotadas. Hoy en día se va la luz en la redacción cualquiera y no sale ni una línea, ni un sonido".









"Confianza ciega en las nuevas generaciones"

Por otro lado ha querido lanzar un mensaje a las nuevas generaciones. "Hubo un tiempo en el que nadie apostaba por España y España salió adelante. La de nuestro país es la historia de un éxito, que en sus compases contemporáneos arrancó en 1978 construyendo una sociedad más justa y moderna a pesar de circunstancias políticas temporales. Yo estoy lejos de ser el español sin ganas que describió Luis Cernuda, soy un español sereno que tiene confianza ciega en las nuevas generaciones".

Unas generaciones, ha añadido "pendientes siempre de saber identificar bien sus objetivos educados en universidades como esta o en la universidad de la calle o en la universidad de los callejones o en la universidad de las alcantarillas, que crezcan en una España no sectaria, de mentes abiertas y que sepan aislarse a las policías morales que acosan nuestros tiempos del puritanismo estúpido de los nuevos censores, algunos de los cuales seguramente no andan muy lejos".









Javier Visiers, CEO de Ábside Media: "Herrera es el gran comunicador"

Durante el acto, el comunicador ha recibido mensajes a través de la pantalla de amigos y comunicadores, como Javier Visiers, CEO de Ábside Media quien ha dejado claro que "a día de hoy, en la radio, Herrera es el gran comunicador".

En su opinión, el comunicador de COPE "reúne todos los atributos que poseían por separado sus maestros y competidores". "Es creíble, profundo, sereno, doctoral como Iñaki Gabilondo. Un gran director de orquesta y moldeador de sonidos, como Luis del Olmo y sabe rodearse de los mejores, es ágil en la antena y tiene un gran olfato para saber si hay noticia".

Además, "es sinónimo de costumbrismo radiofónico, tiene ese torrente creativo que nos recuerda a Arribas Castro o sabe hacer que los silencios comuniquen como los de Jesús Quintero".

En definitiva, ha señalado Visiers, el éxito de Carlos Herrera "es conseguir que la radio sea cada día esa patria confortable para millones de españoles".

También le han dedicado unas palabras, Jorge Bustos, colaborador de Herrera en COPE y subdirector de El Mundo, Julián Quirós, director de ABC o las periodistas Nieves Herrero y Gloria Lomana.

“Buen periodismo, con mayúsculas”

El acto ha comenzado alrededor de las 12.30 horas con la intervención de la decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche de la UMH,y madrina del comunicador, Carmen Victoria Escolano, quienha destacado la “credibilidad y trayectoria” del presentador.

De él ha dicho que "ha sabido presentar la realidad desde todas sus aristas y ha conseguido pincelar nuestra aproximación a la realidad por muy enredada que se nos presente, desde un contexto de libertad e independencia"









El buen periodismo, ha recordado Escolano “sigue sosteniendo los pilares de los estados democráticos” y en este contexto ha situado el “buen periodismo, con mayúsculas” que realiza cada mañana el comunicador en Herrera en COPE.

"Es prodigioso en el uso de la palabra que sirve a sus oyentes en bandeja de acero para que las noticias les lleguen si demasiados artificios y con el rigor exigible”, ha añadido.

En este sentido, Victoria Escolano se ha referido a su “extraordinaria capacidad para dominar las pausas, entonación, frecuencia y ritmo”, así como a su “gracia, carcajada, elegancia, autoridad y libertad de decir lo que quiere transmitir sin artificios, ni reservas”.

En el acto, la Universidad ha entregado además 84 Premios Extraordinarios de Titulación; así como 16 galardones del XXI Innova Emprende y 32 premios del XII EmprendeWeekend.









Un árbol a su nombre

En el contexto de este reconocimiento, el comunicador de COPE posaba este martes en el parque donde cada doctor de la universidad tiene un árbol a su nombre, mostrando el que le correspondía.

Vuelve a ver el acto en el que Carlos Herrera ha sido investido doctor honoris causa por la Universidad Miguel Hernández de Elche: