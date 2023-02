Carlos Herrera pone en valor al oyente en el Día Mundial de la Radio: "No es de gatillo fácil"

Este lunes 13 de febrero es el Día Mundial de la Radio. Por ello, Carlos Herrera, Angels Barceló y Carlos Alsina se unen en un programa conjunto de COPE, SER y ONDA CERO para celebrar el Día de la Radio. Las cadenas se han reunido en este feliz día para dar una emisión al mismo tiempo que pasará a la historia. Los tres comunicadores se han sentado para hablar en esta jornada tan especial del medio radiofónico por excelencia, concretamente desde la Fundación Telefónica, en la calle Gran Vía de Madrid.

En todo momento, los comunicadores han mostrado su admiración los unos por los otros y han reconocido que se escuchan a diario, para analizar que hace la competencia. Al igual que, si fuese posible, formarían un equipo conjunto. “Siempre tiendes a envidiar. Y tienen colaboradores maravillosos, aunque no diré nombres. Muchos son amigos míos y han trabajado conmigo”, dice Herrera, haciendo referencia a los profesionales de la competencia que le gustaría fichar. “Yo me llevaría a María José Navarro”, dice por su parte Alsina.

Asimismo, han analizado la evolución de la radio. “El oyente de radio no es de gatillo fácil como el de televisión, no es tan cambiante”, apunta Herrera, señalando que es mejor no prestar demasiado atención a la audiencia para no perder el foco en lo que es importante a la hora de informar. “Hay veces que, estando decidido todo, a las 6 menos un minuto lo cambio. La experiencia te va ayudando a hacerlo”, dice entonces sobre cómo puede cambiar la escaleta el programa tan solo unos minutos antes de entrar en directo.





"Si un buen técnico está bien, te salva un día malo"



Por otro lado, los profesionales han querido valorar el gran trabajo de los técnicos de radio: “El técnico del programa de la mañana, es el jefe del programa, es el que te lleva, sobre todo en programas con una realización complicada. Porque él es el que, cuando introduce una sintonía, le sigues a él porque tu sabes lo que viene al identificar la música. Es quien va marcando el tempo y el ritmo del programa”. “Te va contando constantemente lo que se te está pasando contar. Si un buen técnico está bien, a ti te salva un día malo que tengas. Eso sí, como el técnico esté mal…”, declara Herrera.

“Me retiro en dos meses…”, dice Herrera cuando le preguntan de su retirada. “Haces menos cosas…”, señala, dejando caer que va trabajando menos poco a poco. No obstante, luego ha asegurado que todavía le quedan años en la radio: “El año que viene seguiré enfrente de COPE, pero el otro no sé, puede que también. Ya el otro lo miramos porque el 2025 se me acaba el contrato, eso es verdad… Yo soy un chaval, podré seguir más tiempo”, dice entre risas.





