Carlos Herrera lee el mensaje de un extrabajador de Moncloa en directo: "Sánchez sale cuando le da la gana"

Carlos Herrera estuvo presente en la recepción Real que se organizó en el Palacio de Oriente tras el desfile militar del 12 de octubre. Como testigo de excepción de lo ocurrido, ha tenido acceso a un mensaje que ha arrojado una luz tremendamente esclarecedora sobre uno de los momentos de la jornada: el retraso de Pedro Sánchez que provocó que los Reyes tuvieran que esperar dentro del coche. El mensaje ha sido leído en directo por el mismo Herrera, ta y como se puede escuchar en el siguiente audio:

¿Quién tiene la culpa del retraso de Sánchez?

"Os leo el mensaje que me manda alguien que ha sido uno de los encargados de protocolo en los últimos años de Moncloa", ha cortado Herrera su programa esta mañana para introducir un elemento poco conocido hasta ahora sobre la situación provocada por Sánchez con los Reyes. Tras esto, Herrera ha leído:

"Ya veo que Sánchez está diciendo que la culpa la tiene protocolo", tras lo que ha querido añadir: "Permítanme ustedes que no les desvele el nombre de la persona", y a lo que ha continuado con el contenido del mensaje: "No, no la tiene protocolo, porque el protocolo le envía el programa con la hora exacta de salida, la hora exacta a la que llegan los Reyes y él sale cuando le da la gana", decía el texto que ha continuado de la siguiente manera, tal y como se escucha en el audio anterior.

"Ha hecho lo mismo que hacía Zapatero en estas ocasiones. Ha salido, llegó seguramente con tiempo suficiente, por un itinerario distinto. Se colocó, como hacía Zapatero, detrás de la Tribuna Real, a esperar a que llegasen los Reyes o a que le avisase protocolo, que era yo, de que los Reyes estaban llegando, y entonces era cuando salía", ha desvelado el confidente que le ha mandado este mensaje a Carlos Herrera.

Sánchez haciendo de Sánchez. pic.twitter.com/EBsydyNrri — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) October 12, 2022

El texto leído en directo continuaba: "A este [Pedro Sánchez] le habrán avisado, porque se ve llegar a los Reyes por la Castellana perfectamente, y te avisa protocolo de la Casa Real, que es lo que decía hace un momento, los coches se hablan. El protocolo de la Casa Real, que está contigo ahí con protocolo de Presidencia, de Gobierno, etcétera, etcétera", ha continuado leyendo el director de 'Herrera en COPE'.

"Seguramente Jorge Mijangos le avisó con tiempo y este ha esperado hasta el último momento para recibir a las Majestades los Reyes, haciéndolos esperar dentro del coche", ha terminado de leer Carlos Herrera en directo, desvelando gracias a uno de los responsables anteriores del protocolo en la Moncloa qué es lo que pasa habitualmente en este tipo de situaciones.

¿Por qué Sánchez forzó el llegar tarde?

Herrera, tras leer el texto, no ha dudado en afirmar que el presidente del Gobierno, "miente más, que habla", tras lo que ha preguntado al resto de tertulianos del programa sobre su opinión.

Salvador Sostres ha sido uno de los primeros en tomar la palabra, asegurando que "es típico de Pedro Sánchez, es lo que hace Pedro Sánchez y ya está. Lo que pasa es que a veces tengo la sensación de que lo hace para ratear, porque es bastante ratero en estas cosas y creo que a veces le respondemos demasiado en serio. Y entonces hay una indignación y él gana", ha argumentado.

"Y yo creo que habría que reírnos de él, porque esto es de eso, de cloaca, de astucia, de cloaca", criticaba Sostres, al que se le unían Ángela Martialay y Esther Jaén, quienes explicaban que el objetivo de Sánchez estaría puesto en evitar algunos minutos más de abucheos antes de que comenzase el desfile militar del día de la Hispanidad.