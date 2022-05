Carlos Herrera desvela cómo fue su llamada con Villarejo: "Dos veces"

Pedro Sánchez tiene que acudir hoy a una nueva sesión de control al Gobierno con unas sensaciones que Carlos Herrera ha confirmado, no son buenas. Y es que a los problemas, aparentemente apaciguados, del espionaje con Pegasus y las presiones del independentismo, habría que sumarle la preocupación creciente por lo que pasa en Andalucía, un horizonte electoral complicado para los socialistas que ha provocado la resurrección mediática de viejos fantasmas como el del ex comisario Villarejo.

Las viejas noticias de la corrupción en el PP

"La cuestión es que hoy Sánchez acude a la sesión de control con esa sensación de debilidad parlamentaria, con esa certeza de que España debe afrontar lo que quede de legislatura con un gobierno, además de inútil, absolutamente cautivo y servil con quienes quieres desguazar España", ha comenzado analizando Carlos Herrera. "Y como el PSOE no lo ve nada claro en Andalucía, sigue tocando la tecla de la corrupción pasada, a ver si así mejora en las encuestas. Con la colaboración de su prensa servil", ha denunciado el presentador de 'Herrera en COPE' en relación a los audios que se están publicando con antiguos responsables del Partido Popular hablando con Villarejo.





Para Herrera el asunto es paradójico: "Fíjense que no tiene guasa. Quiere ganar unas elecciones en las elecciones en la Andalucía de 2022 [el PSOE], en la que dejaron de gobernar por su propia corrupción con los ERE y lo que no eran los ERE y le dices a tu prensa amiga que saque audios de la corrupción del PP en 2012, ¡audios del 2012!", se sorprendía Herrera.

La vez que Carlos Herrera habló con Villarejo

"A Paco Martínez, secretario de Estado de Seguridad, cuando habla con Villarejo lo que se le oye es decir «ah, sí, mmh, no me digas, mmh», que es como había que hablar con Villarejo por teléfono", ha repasado Herrera para justo después explicar cómo fue su conversación con el propio Villarejo:

"Yo he podido saludarle dos veces por teléfono, a Villarejo. Por cierto, la información que me dio era buena. Dos llamadas muy cordiales, pero claro, yo sabía que lo que tú tienes que decir es «ah, sí, oh, no me digas, qué tremendo, madre mía», y ya está", ha terminado por desvelar Carlos Herrera, quien no daba crédito por la utilización de estos audios señalando a un PP que ya no existe: "Pero vamos a ver, tratar de parar a Juanma Moreno y a Núñez Feijóo por los casos de corrupción bajo las antiguas direcciones del PP, ya veremos si les funciona, pero como no tengan otra cosa..."





La corrupción del PSOE en Andalucía y los problemas del PP

"Como los andaluces se guíen por la gestión de los últimos cuatro años, comparada por la gestión de los últimos años del PSOE, pues a lo mejor el PSOE se lleva un disgusto", ha analizado Herrera de cara a las elecciones que se celebrarán en Andalucía el 19 de junio.

"Lo que pasa es que como el Partido Popular es experto en enredarse el solo de la manera más tonta. Es el jugador que va hacia la meta vacía con el balón y tropieza con la pelota en vez de chutar", ha terminado por resumir un Carlos Herrera que no daba crédito por cómo se presentan las principales noticias de la jornada.

