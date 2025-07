Javier De Andrés: "Al PNV no le ofende que Cerdán diga que han tenido a su testaferro de enlace, sino que le preguntemos por ello"

En una entrevista en La Linterna de COPE, el presidente del Partido Popular del País Vasco, Javier de Andrés, arremetió contra el PNV por su doble rasero al reaccionar ante las revelaciones del caso Koldo. "Al PNV no le ofende que Cerdán diga que han tenido a su testaferro de enlace, sino que le preguntemos por ello", afirmó, en referencia a Antxon Alonso, nombre correcto del empresario señalado como intermediario en la trama de corrupción. La intervención de De Andrés destacó por su contundencia al desgranar lo que considera "hipocresía" del nacionalismo vasco y su complicidad con el Gobierno de Pedro Sánchez.

La paradoja del PNV: ofendidos por las preguntas

De Andrés criticó la sensibilidad selectiva del PNV, que se sintió agraviado cuando el PP exigió explicaciones sobre la información revelada por Cerdán, secretario general del PSOE, respecto a los vínculos de Antxon Alonso con la trama. "Es decir, el PNV es tan sensible hacia todo lo que le dice el Partido Popular que no le ofende que Cerdán haya mencionado a su testaferro... a Antxon Alonso, en el HAC. No le ha ofendido eso, sino que nosotros le hayamos preguntado", insistió. El líder popular subrayó la ironía de que el PNV tolere tener "a su interlocutor en la cárcel", en alusión a Alonso, pero considere una afrenta las interpelaciones políticas.

¿Imposible una moción de censura con el PNV?

Sobre la posibilidad de que el PNV apoyara una moción de censura contra Sánchez, De Andrés fue escéptico: "Conociendo al PNV, lo que hizo Rajoy igual mañana cambia", señaló, en referencia a los vaivenes históricos del partido. No obstante, Expósito planteó que, a las 22:06 horas de ese jueves, parecía "imposible" un giro semejante. El presidente del PP vasco matizó que la estrategia del PNV siempre ha sido "apelar a la causa que les parece más justa para su electorado, pero son todas falsas". Como ejemplo, recordó que en Pamplona "pusieron a Bildu" pese a criticar al PP por su acercamiento a Vox.

Al profundizar en la trama de corrupción que involucra a Koldo García, José Luis Ábalos y otros ex altos cargos socialistas, De Andrés afirmó que los partidos que sostienen al Gobierno "moralmente están absolutamente afectados". Sin embargo, lamentó que "puede ser que su electorado no le importe". "Hay otras prioridades por encima de la ética más básica, como no robar", añadió, aunque confió en que "tiene que haber una reacción social". Para el líder popular, la naturalidad con la que algunos asumen estos escándalos refleja un problema mayor: "El que entra en este juego de Cerdán, de Sánchez, de Ábalos y todo esto, lo ve con naturalidad. El principal problema es que no se respetan a sí mismos".

Navarra y Bildu: "Es una desvergüenza"

La entrevista también abordó la situación en Navarra, donde Bildu preside la comisión de investigación del caso Koldo. De Andrés lo calificó de "provocación o insulto a la inteligencia" y recordó que la alcaldesa de Pamplona, de Bildu, gobierna gracias al cruce de votos con el PSOE: "Es todo una desvergüenza. Sánchez está donde está por los votos de Bildu". Criticó que el PNV acuse al PP de proximidad con Vox mientras "en Pamplona no estaba Vox" cuando echaron a Rajoy.

Además, preguntado por la retirada de una enmienda del PP catalán para no negociar con Junts, De Andrés defendió que su partido no pactará con el PNV, Junts o Bildu "nada que vulnere la Constitución o los principios básicos de nuestra democracia". Aunque admitió que, en asuntos técnicos como "farolas o bancos", no conviene aislarse, fue categórico al descartar acuerdos con Puigdemont: "Si jura la Constitución, sería un éxito notable, pero no va a pasar".

Tellado y la estrategia del PP: "Que queden en evidencia"

Sobre la misión de Miguel Tellado de sondear a los socios de Sánchez, De Andrés aclaró que el objetivo no era buscar apoyos para una moción, sino evidenciar su complicidad: "Era la pregunta: ¿Siguen apoyando a Sánchez? La respuesta es sí. Y eso es lo que tienen que saber los que les votaron". Consideró que el PSOE es el más perjudicado por prolongar la legislatura: "Se está derritiendo. Con Sánchez no van a ningún lado".

Así, la entrevista ha cerrado con una reflexión sobre el declive industrial del País Vasco, que De Andrés atribuyó al "empeño ideológico" del PNV. "Toman lo peor del nacionalismo y lo peor del socialismo", sentenció, citando casos como el filtro del euskera en empleos públicos. Su diagnóstico fue claro: "Sánchez está vendiendo a España a saldo, y el PNV es cómplice".