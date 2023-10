Carlos Herrera intenta comprar una entrada para el Museo del Prado y se lleva un baño de realidad: "¿Perdona?"

Carlos Herrera tiene una edad. Una circunstancia que él mismo ha tenido que asumir y que la vida le ha mostrado sin piedad. Quizá sea su última visita al Museo del Pradoel hecho que le haya terminado de reafirmar en que, como poco, ya no es aquel joven periodista que un día sí que debió de ser. Si no lo creen, escuchen lo que le pasó al periodista más mediático de la radio en su último intento por entrar al museo más conocido de nuestro país:

Audio

Una visita complicada a la taquilla del Museo del Prado

En un momento distendido de tertulia en Herrera en COPE es cuando más pueden aflorar algunas de las anécdotas más personales de los contertulios. Y no digamos ya del propio director del programa, quien ha terminado por contar el duro golpe que recibió en su última visita a uno de los museos más importantes de nuestro país y del mundo.

Carlos Herrera trataba de, tras una agitada mañana de radio, templar los nervios contemplando algunos de los cuadros más ilustres del Museo del Prado. Terminado ya su paso diario por los micrófonos, entrevistados ya los protagonistas de la jornada y desmenuzada la actualidad del día, Herrera quería descansar un poco yendo al Prado.

Acogido por las Meninas de Velázquez, los Tizianos de la galería principal e incluso las pinturas negras de Goya. Herrera no podía pensar en otra cosa, hasta que llegó a la taquilla del museo. En ese preciso momento, en ese mismo instante, pudo sentirse como un hijo más de Saturno, devorado por su propio padre: el tiempo.

¿Cuántos años tiene Carlos Herrera?

Esta es la pregunta que el responsable de la taquilla del Museo del Prado no se hizo. Pero en ningún momento, tal y como apuntaMaría José Navarro. Y es que desde que le vio acercarse, tal y como cuenta el mismo Herrera en el audio anterior, supuso que Carlos, en estos momentos, podría tener acceso a algunos beneficios propios de personas de edad un poquito más avanzada.

"Como ya tengo carnet de entrar gratis en los museos...", dejaba caer Carlos. El resto de colaboradores del programa le instaron a que contase la anécdota concreta, cosa que hizo: "Fui al Museo del Prado, entrando a las diez y fui a la taquilla", comenzó relatando.

Una vez en la taquilla, Herrera comenzó con la frase típica que todos podríamos pronunciar: "Hola, ¿a cómo sale la entrada?", a lo que recibió la siguiente (y por qué no decirlo), durísima respuesta: "Y me dice: Mayores de 65, pasen ustedes sin entrada", sentenciado. Herrera, mayor de 65 años.

Su sorpresa casi no se pudo contener: "Y digo, perdóname, perdóname. Y me dice: No, además como periodista también tiene pase", un alivio, una coartada a la que prefirió acogerse el periodista bautizado como jubilado por el ojo intrépido de la persona responsable de la taquilla del Prado. "Y le digo, prefiero lo segundo", dicho y hecho, mejor entrar como periodista, pensó un Carlos Herrera que, para tranquilidad de todos, sigue trabajando a pesar de tener edad para entrar gratis en los museos.

Herrera

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Carlos Herrera deja K.O. a un conocido periódico inglés por lo que dice de Sevilla

Reino Unido es el principal mercado emisor de turistas a España, con el 20% del total de las llegadas de viajeros internacionales a nuestro país y con un incremento constante respecto a años anteriores a pesar del Brexit.

Por ello, es muy habitual leer en los medios de Reino Unido clasificaciones de las mejores ciudades que visitar o las playas más paradisíacas para conocer en España.





El Daily Mail ha publicado un artículo en el que realizan un ranking reuniendo a una serie de ciudades del mundo a las que desaconseja viajar por ser consideradas "vulgares" u "horteras". Entre ellas, se encuentran Sevilla y Benidorm. Carlos Herrera se ha pronunciado al respecto y ha lanzado una contundente opinión. Escúchala en el audio que tienes disponible a continuación.

Audio





"El Daily Mail no es precisamente un paradigma del buen gusto. Eso para empezar", incide Herrera. Además, añade que "se referirá a la ausencia de buen gusto o lo horteras que serán algunos visitantes británicos. Pero conozco muchos visitantes elegantes, encantadores y fantásticos. Que para eso uno es amigo del embajador".

Este es el motivo que da el Daily Mail para considerar "hortera" a estas dos ciudades emblemáticas de España

En el caso de Andalucía, explica este diario que la perjudicada es Sevilla, ya que, según defiende el diario, "gracias al turismo británico de borrachera", la capital andaluza es "muy turística, un poco vulgar y ciertamente no tiene nada fuera de lo común".

Los motivos de esa pérdida de atractivo de la capital de Andalucía son precisamente el exceso de turismo y, en concreto, la masificación de turistas británicos que llegan buscando un tipo de ocio en concreto.





Por su parte, en la Comunidad Valenciana la ciudad señalada es Benidorm, que precisamente es uno de los puntos más visitados por parte de los turistas británicos en España a lo largo de décadas.