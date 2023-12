Parada recuerda en COPE su adiós a Concha Velasco: “Tuve el gran honor de pasar una tarde con ella"

Conchita Velasco, la “chica ye-ye”, ha fallecido a los 84 años de edad, a la 2:00 de la madrugada por una complicación de su enfermedad.

Fin de Semana COPE ha recordado la vida de una persona que sin duda será inolvidable para muchos con una de las personas que más la conocieron, el popular presentador, José Manuel Parada.

Concha Velasco, la chica 'ye-ye', fallece a los 84 años por "una complicación en su enfermedad" La capilla ardiente tendrá lugar este sábado en el barrio de La Latina, en Madrid y su funeral será oficiado en la Catedral de Valladolid mañana 02 dic 2023 - 10:26

“Es un decir buenos días para todos los que queremos a Concha”, ha señalado el comunicador nada más ser saludado por Cristina López Schlichting. “La quería mucho, hemos vivido muchas cosas juntos, fue mi sucesora en 'Cine de barrio o en 'Parada de cine'. Teníamos muchas vinculaciones”.

Parada tuvo “el gran honor” de pasar la tarde con ella y con su hijo Manuel en la residencia donde la artista vallisoletana ha pasado sus últimos años. “Nos dimos un paseo por la residencia, ella con su silla de ruedas. Con orgullo decía 'ha venido Parada a verme' y yo lleno de ilusión, de verla tan contenta”

En ese momento, Conchita como se la conocía por el gran público “me enseñó la residencia. Antes de entrar en la habitación había que pasar por la capilla y me pidió que rezáramos un ratito juntos”. La intérprete de 'Mamá quiero ser artista', 'Carmen, Carmen' o 'Hello Dolly' tenía una fe muy profunda, heredada de su madre. De hecho sus hijos recuerdan en la nota de despedida que han hecho pública este sábado, que falleció habiendo recibido los Santos Sacramentos.

“Estaba así de mal por la enfermedad, no por los años"

Para José Manuel Parada, la querida artista era “demasiado joven para estar en esas condiciones”. “Estaba así de mal por culpa de la enfermedad, no de los años”.

Recuerda que su muerte se produce tan solo tres días después de cumplir años, de hecho alguna vez lo habían celebrado juntos. “Ayer me vine para Madrid y pensé, hoy o mañana voy a llamar a Manuel para pasar a verla y ya no va poder ser. Una vez más he aprendido no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy”., ha concluido.