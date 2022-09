Carlos Herrera habla del programa de Ana Rosa y Mari Jose le frena: "Te estás metiendo en un charco..."

Este miércoles, María José Navarro ha vuelto a ponerse al frente de la sección 'Revistas del corazón' en 'Herrera en COPE' para analizar las últimas noticias de la prensa del corazón. Entre ellas, destaca la nueva pareja de Susanna Griso, el empresario Íñigo Afán de Ribera; la relación de Anabel Pantoja y Yulen Pereira; la escapada a la playa de Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia; y el despido de Rocío Flores de 'El Programa de Ana Rosa', entre otras cosas.

'Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia, pasión en Formentera'. "Pasión en todos lados", señalan los colaboradores ante las imágenes del robado en la playa. "Les han pillado", apuntan. "En la arena, dos croquetas", señala Navarro. "No, no. Vamos a ver. Un poquito de respeto, que están dándose un besito y la mano. Están en el agua", defendía Alberto Herrera. "Esa pierna con la que ella le tiene atrapado, que es una boa constrictor", insistía Navarro.

Acto seguido, la conductora del espacio señaló el despido de Rocío Flores de 'El Programa de Ana Rosa'. La hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco cobraba 1.000 euros cada vez que iba al programa de Telecinco como colaboradora y ha pedido más dinero, además de que no hablen de su familia. Entonces, el espacio ha decidido prescindir de ella, ya que "tenía una actitud de niña mimada".





"Pues es el programa de tu amiga Ana Rosa"



"Iba varias veces a la semana y, encima, rentabilizas eso a través de tus redes sociales", apunta Navarro, haciendo referencia a la gran cantidad de dinero que podía ganar Flores, concretamente "hasta 4.000 euros al mes" como mínimo. "1.000 euros por aparecer no está nada mal ¿No?", señalaban. De pronto, la comunicadora ha saltado contra Alberto Herrera: "¿Qué pasa? ¿Hoy vas a defender a todas?". "No, no", negaba Alberto.

Entonces, Carlos Herrera ha salido en defensa de su hijo: "Tiene su defensa, eso es evidente... Hombre, dejar a una persona, ahora de repente, sin trabajo. Pues claro". "Sin 4.000 euros al mes por hablar de su familia está muy mal", reaccionaba Navarro muy irónica. "Pues es el programa de tu amiga Ana Rosa. Te estás metiendo en un charco bastante gordo...", le advertía la conductora del espacio a Herrera, entre risas.

Este momento ha provocado las carcajadas de los presentes. "Vaya hombre... Seguramente, tienen razones para hacerlo", reculaba el presentador de 'Herrera en COPE', entre bromas. "Pero, vamos a ver, si no habla de su familia, ¿De qué va a hablar? ¿De ingeniería? ¿De qué va a hablar esta muchacha?", decía los colaboradores al respecto. "Vamos a ver. Puede comentar los programas de reality. Ha estado en alguno, se podía considerar experta en reality", opina Alberto Herrera.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado