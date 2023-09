Carlos Herrera habla claro tras la destitución de Vilda como seleccionador: "No será marqués"

Jorge Vilda ha dejado de ser el seleccionador nacional femenino de fútbol. Lo ha hecho tras gana la Copa del Mundo Femenina en el mundial celebrado en Australia y Nueva Zelanda, con un equipo que, a priori, estaba roto y en completa desunión. El que ya se conoce como 'Caso Rubiales', que no es más que la guinda de los otros 'Casos Rubiales', ha terminado también con la carrera del seleccionador, algo sobre lo que ha hablado muy claro Carlos Herrera. Puedes escucharlo aquí:

Carlos Herrera se moja tras conocer la destitución de Jorge Vilda

Tal y como puedes escuchar en el audio anterior, Carlos Herrera ha dejado fijada su postura tras conocerse la destitución de Vilda. El comunicador ha considerado que se trata del "primer caso en el mundo" de un hecho semejante, donde un campeón del mundo es destituido tras, precisamente hacerse con el éxito de la Copa del Mundo.

"¿Le van a echar o le van a poner una estatua en la Federación?", es lo que se preguntaba Naranjo en plena tertulia deportiva de Herrera en COPE. Y es que el comunicado de la Real Federación Española de Fútbol, en el que se ha dado a conocer la destitución de Vilda, pone al ya exseleccionador por las nubes. Un comunicado que dice lo siguiente:

«La Real Federación Española de Fútbol, en una de las primeras medidas de renovación anunciadas por el presidente Pedro Rocha, ha decidido prescindir de los servicios de Jorge Vilda como director deportivo y seleccionador nacional femenino, cargo, este último, al que accedió en 2015. La RFEF agradece su labor al frente de la Selección y en sus funciones de máximo responsable deportivo de las selecciones femeninas, así como los éxitos cosechados durante su etapa coronados con la reciente consecución del Mundial. Ponemos en valor su intachable conducta personal y deportiva, siendo una pieza clave en el notable crecimiento del fútbol femenino en España. Durante su extensa etapa, Vilda ha sido promotor de los valores del respeto y la deportividad en el fútbol».

El regreso de Sergio Ramos al Sevilla, objeto de polémica

En el tramo de deportes de Herrera en COPE, además de la destitución del seleccionador nacional femenino, se ha tratado el tema del fichaje de Sergio Ramos por el Sevilla. Carlos Herrera, conocedor como pocos de los sentires de la ciudad de Sevilla, ha opinado sobre el regreso del de Camas al que fue el equipo que le sirvió como lanzadera para llegar al Real Madrid.

"A mí me sorprende que en el Sevilla algunos estén especulando con la posibilidad de que reciban de uñas a Sergio Ramos", ha explicado un sorprendido Herrera tras conocerse el comunicado de la facción ultra, los Biris, quienes todavía recuerdan algunos enfrentamientos de altas temperaturas entre su club y el Real Madrid capitaneado por Ramos.

En este comunicado, esta sección de la afición sevillista ha expresado lo siguiente: «Creemos que supone una falta de respeto a los miles de sevillistas que han sufrido el desprecio de este jugador. No haremos actos como huelgas o insultos, pero no le apoyaremos». Algo que Carlos Herrera, bético de pro, no termina de comprender.

Puedes escuchar la sección completa de los deportes en Herrera en COPE en el siguiente audio:

El análisis de la última hora del 'Caso Rubiales', en El Partidazo de COPE

