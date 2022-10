Carlos Herrera explica por qué hoy tendría que estar en la cama: "Ayer, doble banderilla"

Como cada mañana, Carlos Herrera ha compartido un distendido momento de tertulia con 'El Pulpo' en el tramo final de 'Poniendo las Calles'. Con el propósito de avanzar lo que vendrá en 'Herrera en COPE', esta vez hemos podido escuchar a un convaleciente presentador radiofónico que ha explicado los motivos por los que, tal y como él considera, debería de haberse quedado en cama.

Puedes escuchar el testimonio de Carlos Herrera tras vacunarse dos veces en este audio:

Audio





"Doble banderilla"

Herrera le ha contado al 'Pulpo' que "resulta que ayer me pongo la cuarta del coronavirus y la de la gripe (las vacunas) y estoy hoy con una zorrera, que me he levantado por Elsa, porque te juro que estaba yo en la cama muriéndome a chorros", ha confesado un director de 'Herrera en COPE' que todavía tenía mucho que contar sobre su estado de salud.

"¿Te ha dado un poquito de reacción?", le preguntaba Carlos Moreno, 'El Pulpo' a primera hora. "Sí, bastante", replicaba Herrera, a lo que el 'Pulpo' le ha respondido quitándole importancia: "Hoy lo vamos a pasar bien, que tenemos un gran día por delante". Aunque no todo iba a terminar ahí.

"Con la cara desencajá"

Carlos Herrera ha comenzado su monólogo de este miércoles haciendo referencia a cómo se encontraba: "Bueno, bienvenidos, el día les habrá dado la bienvenida cuando se ha levantado, que será hace un rato, no ahora, me imagino ¿no?, como camastrones con zorrera y esas cosas. Uno, tenía que estar la cama: yo, tenía que estar en la cama", ha contado nada más empezar a las 8.00 h.

"Ayer, doble banderilla: brazo derecho, la gripe; brazo izquierdo, coronavirus cuarta generación. Eso es síntoma de la edad, porque ya te llama el servicio andaluz de salud y dice: ya le toca, cuando quiera pásese por ahí, y uno se pasa", ha contado sobre la doble vacunación que ha recibido, por un lado, de la gripe y por otra, la cuarta dosis del covid.

Aun así, Herrera ha expresado su satisfacción por estar en el programa: "Pues aquí está el tío, con la zorrera que tengo ahora mismo la cara desencajá, porque no saben primero, lo que duele esto; y segundo, la reacción normal que causa. Pero en fin, es mejor estar vacunado que no estarlo. La opinión de uno, ¿eh?, ya saben ustedes que hay gente que opina lo contrario, yo ahí no entro", ha terminado por analizar.

Una tertulia con un poco de cachondeo

Ya sin el 'Pulpo', una vez culminado el monólogo, a la hora de enfrentarse al resto de contertulios del programa, Carlos Herrera ha tenido que justificar su estado ante sus colaboradores más estrechos: "No estaréis tan malos como yo, porque yo estoy para que me envíen un helicóptero medicalizado", ha llegado a bromear.

Fernando Jáuregui le ha reprochado: "Eres un hipocondríaco notable, pero te voy a decir una cosa que aumente tu hipocondría. Tienes mala cara, no estás tan lúcido, bueno, lúcido es posible, pero lucido no", le ha reconocido, para que Antonio Naranjo replicase: "Menos cuentos Herrera, que llega un puente..."

"Sí, bueno, bueno, si a vosotros os fueran puestos la cuarta, que no tenéis edad ninguno de que os la pongan, si os fueran puestos la cuarta y la de la gripe, estaríais ahora mismo arrastrándoos por aquí", le ha espetado el director del programa, a quien Naranjo ha vuelto a decir: "Pero te veo blandeando, porque en las tres últimas dosis anteriores siempre salías diciendo, ¡que me pongan otra!", lo que ha provocado las risas del resto de contertulios.

Jáuregui, por su parte, ha asumido que a él, lo que le extraña "ahora te lo digo en serio, Carlos, es que a ti el servicio andaluz de salud te haya avisado y a otros, que estamos rozando tu edad, no nos hayan dicho nada aquí, en los Madriles", se ha quejado, a lo que Herrera respondía: "Yo hablo del servicio andaluz de salud, a mí ya me tocaba".

Carlos Herrera termina cantando

Sea como fuere, las costumbres se imponen a las dolencias particulares de un día y Carlos Herrera no podía evitar ponerse a tararear la melodía del programa, lo que ha provocado que el mismo Jáuregui le pregunte: "¿Ves como no estás tan mal? Cantas". Herrera se ha justificado de la siguiente manera: "Hombre, es que yo hago esfuerzos por convencerme a mí mismo de que tengo que venirme arriba, pero lo que yo estoy pasando...", mientras que Fernando asumía: "Te veo cada vez peor cara".

Por último, Antonio Naranjo ha querido lanzar una pregunta a la audiencia: "¿Hay algún empresario filantrópico al otro lado que quiera fletar un avión medicalizado?", tras lo que Carlos Herrera ha terminado por pedir: "Un helicóptero medicalizado para llevarme directamente a Casa Bigote, que es el mejor sitio donde podemos estar", ha concluido el convaleciente, pero presente director de 'Herrera en COPE'.