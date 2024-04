Carlos Herrera confiesa su experiencia al tomar Nolotil tras reavivarse la polémica por sus efectos adversos

El Nolotilvuelve a ser noticia. Este jueves, la Fiscalía de la Audiencia Nacional anunciaba que está investigando la posible responsabilidad sanitaria por el consumo de dicho medicamento, tras la denuncia presentada por El Defensor del Paciente tras detectar efectos adversos para la salud.

A primera hora de la mañana, en la conversación que mantienen a diario Carlos Moreno, 'El Pulpo' y Carlos Herrera, ambos se hacían eco de la noticia y el director y presentador de 'Herrera en COPE' explicaba cuál ha sido su experiencia con este fármaco. Descúbrelo en el siguiente audio.

'El Pulpo' pedía precaución a los ciudadanos y que, según asegura, "en España se ha consumido siempre mucho Nolotil". Sin embargo, Carlos Herrera no se encuentra en este grupo.

"Yo no he sido muy de Nolotil, la verdad, no he tirado mucho de él, no he sido muy partidario", ha confesado el comunicador tras conocer la noticia de la investigación abierta por la Fiscalía.

Qué es el Nolotil



El Nolotil es un medicamento que se administra cuando el paciente padece dolores moderados o intensos o cuando ha tomado otros fármacos como el Paracetamol, para disminuir la fiebre, pero no le ha surtido efecto en su totalidad. Por lo tanto, se emplea para remitir los procesos febriles, aunque no es habitual recurrir a él como primera elección.

Las dosis en cápsulas son de 575 mg. Además, se pueden encontrar inyecciones cuya dosis es de dos gramos. El Nolotil está compuesto de metamizol y su efecto sobre el paciente suele aparecer entre los 30 y los 60 minutos después de haberlo administrado.





Denuncia para proteger la salud de los ciudadanos

Según ha informado la Fiscalía, las diligencias preprocesales, a raíz de la denuncia, "tienen por objeto proteger el derecho fundamental de los ciudadanos a la integridad física con relación al derecho a la protección de la salud, así como del derecho a ser protegidos contra los riesgos que puedan afectar a su salud en su condición de consumidores y usuarios de los servicios sanitarios".

Se ha acordado la práctica de diligencias con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) para que remita informe sobre empresas, fabricantes, importadoras, comercializadoras y distribuidoras en España, autorizaciones otorgadas y comunicación de reacciones adversas.

También se pide indicación de los países donde se ha retirado del mercado y razones por las que se mantiene su comercialización en España.

El fármaco más vendido en España en 2022

La polémica sobre el metamizol se remonta a 2018 y se reavivó a finales de 2023, cuando la Asociación de Afectados por Fármacos llevó el asunto a la Audiencia Nacional para que se prohibiera su administración a ciudadanos de países donde se ha retirado y se analizasen factores de riesgo relacionados con la agranulocitosis.

El metamizol es un analgésico y antipirético comercializado desde hace más de 50 años en España con diferentes nombres, el más conocido es Nolotil. Fue el fármaco más vendido en España en 2022, con 27,8 millones de unidades, muy por encima del paracetamol, que fue el siguiente con 19,4 millones.





Requiere de prescripción médica y está indicado como analgésico en situaciones que cursan con dolor agudo moderado a severo, y como antipirético cuando otras alternativas no son eficaces.

En diciembre de 2023, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) informó, tras una nueva revisión, que la incidencia de agranulocitosis en personas que toman metamizol era muy baja, en el rango de uno a diez casos por millón de usuarios, por lo que mantenía sus recomendaciones de 2018.

No obstante, la agencia recomendó a los sanitarios prescribir el fármaco solo para tratamientos de corta duración (siete días máximo) y a las dosis mínimas eficaces.