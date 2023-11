"Se volvió loca": Carlos Herrera habla muy claro tras escuchar a Rosalía versionar a Rocío Jurado

Este jueves, Sevilla ha acogido la 24ª edición de los Latin Grammy, la primera celebrada en España. Una de las estrellas de la noche fue Rosalía, con una sorprendente versión de 'Se nos rompió el amor' de Rocío Jurado, una actuación que ha sorprendido hasta al mismísimo Carlos Herrera. Escucha, en el siguiente audio, la reacción del comunicador a la actuación de la catalana.

Audio





Minutos antes de dar comienzo a 'Herrera en COPE', el Pulpo ha querido comentar con Carlos Herrera la actuación de Rosalía en la capital andaluza. "Sevilla está a tope de gente, ¿te has enterado de lo que ha hecho Rosalía en directo?", preguntaba Carlos Moreno a su colega. Carlos Herrera confirmaba que sí había visto la actuación y aseguraba que la artista "ha triunfado".

"Siempre me quedo con los originales, pero le doy mucho valor a la gente que le sabe sacar vida de nuevo a una canción, como ha hecho Rosalía", añadía el director y presentador de 'Herrera en COPE', antes de volver a escuchar la canción.

Rosalía canta al desamor versionando a Rocío Jurado

Rocío Jurado fue una avanzada de su tiempo porque puso voz en sus canciones a todas esas mujeres que estaban relegadas a un segundo plano. Ella cantó al amor, al desamor, como amante insaciable y como una paloma brava. Pues bien, Rosalía parece que le ha hecho el relevo esta noche en la gala de los Latin Grammy 2023 en Sevilla.

La artista, que lucía un Balenciaga impresionante en el que predominaba su tejido de rejilla con pedrería, se ha subido al escenario y ha interpretado un temazo. Una canción que todo el mundo se sabe, 'Se nos rompió el amor', de la recordada Jurado.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Un tema que habla del desamor y quién mejor que ella para interpretar un tema así delante de su exnovio, Rauw Alejandro, que se ha presentado en esta noche tan especial para la música latina con su madre. Después de meses hablando de la ruptura sentimental de ambos y del silencio que ella ha guardado para proteger a su expareja de todos los comentarios negativos que podía recibir por redes sociales, Rosalía le ha cantado, delante de toda España, sus sentimientos más sinceros.

Un tema cargado de sentimiento y de indirectas para la persona con la que ha compartido su vida estos últimos años, que también estaba allí. Delante de ella. Entre el público. Rauw Alejandro ha tenido que escuchar como la que fuera su pareja se desahogaba, como nunca antes lo había hecho, de forma internacional para zanjar, de una vez por todas las especulaciones.

Los mejores momentos de los Latin Grammy

Minutos después, María José Navarro comentaba los momentos más destacados de la gala en su sección 'Fruta Pelada'. "Quiero que me digas qué te parece", decía a Herrera, invitándole a mojarse sobre lo vivido en la gala. "Me parece muy bien, maravilloso. Lo he escuchado esta noche y antes me había metido en la prensa para ver cómo había ido la gala y me he quedado en la silla", aseguraba el comunicador. Escucha el resumen de los momentos más destacados en el siguiente audio.

Audio





Una gala con guiños a España y Andalucía

Que esta haya sido la primera edición con sede en España y fuera de EEUU se ha dejado sentir en numerosos guiños como los gigantescos abanicos del escenario o el número flamenco que, entre rojos encendidos y un toque de martillo y yunque, han protagonizado en los primeros momentos de la velada.

El sabor español se ha sentido más aún al comenzar la emisión televisada, primero con la delicada versión con quejío flamenco que Rosalía ha hecho del 'Se nos rompió el amor' que popularizara su compatriota Rocío Jurado y, justo después, con la recuperación de 'Corazón partío', que Alejandro Sanz ha hecho rodeado de un nutrido cuerpo de baile entre mantones de Manila y abanicos.





También Antonio Banderas, al que se ha concedido el Premio de la Presidencia de 2023 por su apoyo a las artes y, en concreto, a la música, ha querido ensalzar el cambio de sede en esta edición a Andalucía, "tierra fértil" en creadores como Federico García Lorca o Rafael Alberti.