Carlos Herrera cuenta el problema de salud que vivió durante la Inmaculada: "Tres días en fuera de juego"

Este lunes, con el inicio de la semana hemos podido escuchar otra vez a un Carlos Herrera que le ha hecho una confesión a otro Carlos, Moreno en este caso, es decir el 'Pulpo', sobre lo que le ocurrió la semana pasada. Y es que Herrera, quien pudo disfrutar de un merecido puente, aprovechó para viajar fuera de España, con una terrible consecuencia que le ha tenido en cama: el coronavirus. Escucha su relato en primera persona en este audio:

Carlos Herrera se enfrenta a un nuevo contagio

"Las calles están prácticamente puestas porque hay que recibir a Carlos Herrera. Buenos días. Cómo está España, eh, tú no contabas con esto", le comenzó diciendo un 'Pulpo' consciente de cómo de cargada ha comenzado la semana nuestro país. "Pues lo he visto desde el lecho del dolor, porque, oye, ha sido ponerme la cuarta... menos mal que me he puesto la cuarta", ha dicho recordando el momento en el que se puso la cuarta dosis de la vacuna contra el coronavirus.

"Me ha venido el covid neoyorquino", ha exclamado Carlos Herrera, quien ha relatado cómo ha vivido este nuevo contagio: "Me ha tenido, pues tres días medio fuera de juego", ha asegurado, mientras no ha dudado en apuntar a su hijo: "Alberto también. Yo creo que me lo pegó Alberto", ha llegado a insinuar.

El 'Pulpo', por su parte, no daba crédito a la historia de la voz de 'Herrera en COPE': "¿Qué me estás diciendo?", le preguntaba. "Sí, sí, sí", confirmaba el anterior. 'Pulpo', preocupado por el estado de salud del líder de las ondas le ha querido preguntar: "¿Y te notas todavía ahí cogido, no?", algo a lo que el afectado ya ha dado respuesta, tal y como se puede escuchar en el audio anterior.

"Bueno, no", ha tranquilizado Herrera. "Gracias precisamente a la vacuna, el defecto fue mucho menor de lo que habría sido, pero fue", ha confirmado, sin restarle importancia. "Y me fui a ver a mi hija el fin de semana y luego me iba a Los Ángeles a hacer un par de cosas que tenía que hacer por allí", ha relatado sobre su periplo en tierras norteamericanas durante el puente de la Constitución y de la Inmaculada. "Pero bueno, derrotado. No del todo, pero derrotado", ha terminado por añadir.

El 'Pulpo', ya tranquilo, ha querido continuar con los temas de la jornada: "Pero qué fuerte, por favor. Bueno, lo importante es que ya te tenemos por aquí", algo de lo que ya podemos disfrutar cada día en 'Herrera en COPE'.

El día que Carlos Herrera se puso "doble banderilla"

Herrera le contó en su momento al 'Pulpo' que "resulta que ayer me pongo la cuarta del coronavirus y la de la gripe (las vacunas) y estoy hoy con una zorrera, que me he levantado por Elsa, porque te juro que estaba yo en la cama muriéndome a chorros", confesó un director de 'Herrera en COPE' que todavía tenía mucho que contar sobre su estado de salud. Un momento que puedes recordar en este audio:

"¿Te ha dado un poquito de reacción?", le preguntaba Carlos Moreno, 'El Pulpo' a primera hora aquel día. "Sí, bastante", replicaba Herrera, a lo que el 'Pulpo' le ha respondido quitándole importancia: "Hoy lo vamos a pasar bien, que tenemos un gran día por delante". Aunque no todo iba a terminar ahí.

"Con la cara desencajá"

Carlos Herrera llegó a comenzar su monólogo haciendo referencia a cómo se encontraba: "Bueno, bienvenidos, el día les habrá dado la bienvenida cuando se ha levantado, que será hace un rato, no ahora, me imagino ¿no?, como camastrones con zorrera y esas cosas. Uno, tenía que estar la cama: yo, tenía que estar en la cama", contó nada más empezar a las 8.00 h.

"Ayer, doble banderilla: brazo derecho, la gripe; brazo izquierdo, coronavirus cuarta generación. Eso es síntoma de la edad, porque ya te llama el servicio andaluz de salud y dice: ya le toca, cuando quiera pásese por ahí, y uno se pasa", contó sobre la doble vacunación que había recibido, por un lado, de la gripe y por otra, la cuarta dosis del covid, que tan bien le ha venido al haberse contagiado en Nueva York.

Aun así, Carlos Herrera quiso expresar su satisfacción por estar en el programa: "Pues aquí está el tío, con la zorrera que tengo ahora mismo la cara desencajá, porque no saben primero, lo que duele esto; y segundo, la reacción normal que causa. Pero en fin, es mejor estar vacunado que no estarlo. La opinión de uno, ¿eh?, ya saben ustedes que hay gente que opina lo contrario, yo ahí no entro", terminó por analizar.