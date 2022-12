Carlos Herrera confiesa su tenso momento cuando cocinó para un político: "Parecía que lo había hecho adrede"

Carlos Herrera, presentador de 'Herrera en COPE', además de por la radio, siente una gran pasión por la gastronomía. "Presumo de cocinar con mucha solvencia y de sacar partido a lo poco que haya. El que de verdad sabe cocinar, es el que hace como hacían nuestras abuelas que con lo poco que tenían, hacían cosas insospechadamente buenas", comienza diciendo al respecto en una entrevista de 'Tapas Magazine'.

"A mí la innovación en la cocina me fascina, me encantan los menús degustación largos, porque seguro que de los 20 platos que te ponen, 18 son maravillosos. Pero como me decía un día Ferran Adrià, yo cuando me siento a comer, me hago fideos con costillas. Él, cuando viene a Sevilla, va al restaurante Alhucemas, que es el restaurante que mejor fríe el pescado en todo el mundo. El truco es sencillo: buen pescado, bien seco, aceite limpio, con la harina en su punto y el tiempo justo. Los grandes cocineros preparan cosas espectaculares que a mí me entusiasman y me parecen superiores, pero luego comen fideos con costillas", agrega.

Por otro lado, también ha hablado sobre otro de los aspectos que marcan su día a día, la actualidad y la política. Respecto a esto, asegura que alguno políticos le llaman para aportar datos a su información, por lo que "si llaman, son bienvenidos". "Me llaman normalmente para darme información y yo les atiendo y luego valoro si lo que te han contado tiene interés. No me preocupa que me envíen mensajes para darme su versión incluso de algo que yo haya dicho, diciéndome que me falta información. Luego está mi criterio para ver si lo compro o no", cuenta al respecto.





"Yo no sabía que odiaba el bacalao"



No obstante, el algún momento de su vida se han fusionado ambas partes de su vida. En una ocasión, tuvo un encuentro con un político y decidió cocinarle. "Me acuerdo de una con un político muy querido, con el que había tenido alguna diferencia, y un amigo común nos juntó y me propuso que yo hiciera la comida", recuerda el comunicador.

"Le hice unos buñuelos de bacalao con miel de caña de Frigiliana extraordinarios, pero yo no sabía que odiaba el bacalao, y a mí nadie me lo había dicho. Parecía que lo había hecho adrede para decir: 'Ahora te vas a comer el bacalao'. Y fíjate si era educado, que se los comió. Si eso me lo hacen a mí con el queso, ya te digo que no me lo como", confiesa Herrera.

Esto se debe a que, tal y como mencionaba, no tiene demasiada buena relación con los lácteos: "Con los lácteos en general, la participación de los lácteos en la cocina me parece repugnante. Es verdad que a veces tengo que utilizar leche, pero tiene que ser poca y desnatada. Con el queso me pasa lo mismo. Sé que el queso culturalmente es una potencia, y a la gente le gusta mucho, pero yo no puedo. Si no huele, puedo tenerlo cerca; si huele, me tengo que ir a otra habitación".