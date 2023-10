Carlos Herrera confiesa lo que hizo nada más cumplir los 18 años en Valencia: "Tengo una visión confusa"

Es un día histórico para nuestro país. La Princesa Leonor jura la Constitución en el Congreso de los Diputados, con la llegada de su mayoría de edad. Carlos Herrera ha aprovechado, en un momento dado, contar cómo celebró él sus dieciocho años. Descúbrelo en el audio que tienes disponible a continuación.

"El día que cumplí 18 años, aunque tengo una visión confusa y difusa por el paso de las largas noches de la soledad, recuerdo una noche en Valencia muy agradable. Estuve con dos-tres amigos", narra en los micrófonos de 'Herrera en COPE'.

Inmediatamente después, Toni Martínez le recuerda que no fue mayor de edad a los 18. "A los 21. Por eso, yo no pude votar en las primeras elecciones. En las segundas ya sí. Pero el día que cumplí 18, hicimos una fiesta en casa y me regalaron un disco de Traffic. Inolvidable".

Para Herrera continúa siendo una de sus bandas de música de referencia. ¿No los conoces? Pues se trata de un grupo de rock que surgió en Birmingham (Inglaterra) en la década de los 60. Estuvo liderado por Steve Winwood, Jim Capaldi, Chris Wood, Dave Mason. Winwood se unió a la banda tras dejar el lado al grupo con el que tocaba, llamado Spencer David Group.

Todos los detalles de la jura de la Constitución de la Princesa Leonor

Como hemos mencionado anteriormente, Carlos Herrera ha contado esta anécdota en 'Herrera en COPE' al hilo de una jornada histórica que vivimos hoy: la jura de la Constitución de la Princesa Leonor

Es preciso recordar que la Princesa jura la Constitución este martesen el mismo escenario en el que su padre lo hizo el 30 de enero de 1986, el Salón de Sesiones del Congreso, y ante el mismo ejemplar de la Carta Magna que utilizó Felipe de Borbón, aunque se le ha añadido un encarte que incluye los dos artículos modificados desde entonces.





Desde el Gobierno han tratado de minimizar la ausencia de parte de los ministros en un acontecimiento que su portavoz, Isabel Rodríguez, ha calificado "de gran trascendencia histórica y simbólica y con una dimensión jurídica importante". Serán las titulares de Derechos Sociales, Ione Belarra, y de Igualdad, Irene Montero, ambas de Podemos, y del titular de Consumo, Alberto Garzón, líder de Izquierda Unida, que reivindican así su republicanismo y el de sus partidos políticos.

Herrera, indignado por el trato a Juan Carlos I en la jura de Leonor: "Absolutamente inconcebible"

Carlos Herrera también habló sobre el trato que recibía Juan Carlos I en la jura de la Constitución de Leonor. Indicaba que era una "oportunidad perdida" no reunir en el Congreso a las tres generaciones de la monarquía.

Además, el comunicador avanzó que "a Juan Carlos le han invitado a un cóctel en el Pardo, yo imagino que antes le recibirá el Rey. Y como no le dejan dormir en Zarzuela, a las 23 de la noche coge un avión y se va a Londres. Inconcebible".





Minutos después del avance de Carlos Herrera, Fernando Rayón, experto en Casa Real, analizó todas las claves de este día. El experto calificó la ausencia del Rey Emérito como una situación "anómala".

"No tengo ninguna duda que, en esta decisión, ha tenido mucho que ver en el Gobierno. Es profundamente injusto que no esté don Juan Carlos. Es el que decidió que prescindía de todos los poderes que entonces tenía y los cedía al pueblo. Estarán todos los padres de la Constitución que siguen vivos, que son dos. Razón de más para que el gran impulsor estuviera también ahí", denunció Rayón en 'Herrera en COPE'.

Disfruta en el vídeo que tienes disponible aquí de la opinión de Herrera sobre el trato a Juan Carlos I en la jura de Leonor.