La falta de invitación a don Juan Carlos para la jura de Leonor pone al Congreso en una "situación anómala"

El 31 de octubre, la Casa Real entrará por la puerta principal del Congreso. La princesa Leonor, que cumple 18 años, jurará la Constitución Española. Hay muchos símbolos importantes en este acto. Fernando Rayón es experto en Casa Real y con él, analizamos todas las claves del que se convertirá en un día histórico en 'Herrera en COPE'.

Rayón, al comienzo de la entrevista, ha realizado una comparativa respecto al modo en el que juró la Constitución el Rey Felipe allá por el año 1986. "Los procuradores juraban lealtad al Rey. Cosa que era distinta, al revés. Se pensó que Don Juan Carlos fuera de uniforme militar e incluso que el Príncipe Felipe pudiera vestir algún uniforme. Al final se decidió que lo mejor era ir en chaqué. Se estaba abriendo camino, era una novedad que el heredero jurara la Constitución y ese es el protocolo que va a regir la semana que viene".





Además, el experto en Casa Real afirma que "estamos con un gobierno en funciones, estarán todas las representaciones de poder del Estado. Hay una recepción breve y un saludo a las mesas del Congreso. Pero esto de cumplir 18 años no se elige. Es cosa del calendario. Y yo creo que es bueno que no se supedite que haya un gobierno en funciones para que esto se retrase. Se llega a la mayoría de edad y la futura jefa del Estado, ante todos los poderes del Estado, se compromete a hacer respetar y cumplir la Constitución".

¿Es el momento para que la princesa jure la Constitución?



Hay símbolos en ese día importantes, como la apertura de la puerta principal del Congreso. "Se abre en los momentos especiales, quitando las sillas del Hemiciclo, es relativamente sencillo. También está la Guardia Civil, es un pequeño desfile y va a ser una cosa brillante. La Princesa Leonor llevará en miniatura el toisón de oro. Al ir vestida de calle, no lleva el collar. Y se le va a imponer el collar de la orden de Carlos III. Es un collar que ahora se entrega a las mujeres también".

Carlos Herrera ha contado en 'Herrera en COPE' que el Rey Juan Carlos I no estará en el Congreso y el experto indica que esta circunstancia es una situación anómala. "No tengo ninguna duda que, en esta decisión, ha tenido mucho que ver en el Gobierno. Es profundamente injusto que no esté don Juan Carlos. Es el que decidió que prescindía de todos los poderes que entonces tenía y los cedía al pueblo. Estarán todos los padres de la Constitución que siguen vivos, que son dos. Razón de más para que el gran impulsor estuviera también ahí. Estará luego en la reunión familiar. Son un poco la sal y pimienta de este acto".

Rayón sobre la ausencia del rey emérito en la jura de la Constitución de Leonor en el Congreso:



También se han difundido imágenes inéditas de la Princesa Leonor. ¿Tiene algún sentido esta decisión? Para Fernando Rayón sí, pues asegura que "ellos pueden tener algunos momentos que reservan para su intimidad, pero todo lo que afecta a la Familia Real es público y yo creo que es bueno, en este caso", concluye.