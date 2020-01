Carlos Dávila: "Txapote, el asesino de Gregorio Ordóñez, saldrá en libertad en octubre"

El periodista Carlos Dávila ha asegurado este jueves que Txapote, asesino de Gregorio Ordóñez hace 25 años, del también político del Partido Popular y concejal del ayuntamiento de Ermua, Miguel Ángel Blanco y del abogado y político socialista, Fernano Múgica, va a salir en libertad el 11 de octubre de este año. De momento cumple una condena de 200 años en la cárcel de Huelva II. García Gaztelu fue jefe de ETA, uno de los más duros, durante dos años del 94 al 96.

"Txapote fue su asesino, porque Valentín Lasarte era un chivato, porque por sus características físicas no le permitían ser pistolero. Txapote le disparó en la cabeza y salieron corrieron de La Cepa y se resbaló" recuerda Dávila, que añade que quien sí informó de dónde estaban en ese momento fue Valentín Lasarte, fue el que dijo "están ahí todos, ahora le podéis matar. Un Valentín Lasarte que ahora se pasea con total impunidad por San Sebastián".

Carlos Dávila ha recordado como hace 25 años "estuve unos días antes en la presentación de Gregorio Ordóñez como candidato a la alcaldía de San Sebastián que contó con la presencia de José María Aznar, de Jaime Mayor Oreja. Gregorio era controvertido, polémico y no era cómodo ni para la dirección del PP".

"Era un hombre que se levantaba a las seis y media de la mañana, estaba en su despacho a las siete y durante dos horas recibía a los ciudadanos de San Sebastián ya fuera de derechas, izquierdas e incluso aberchales y tenía una peculiar idea de cómo debía ser la ciudad de San Sebastián en el futuro y no era cómodo ni para la Policía Municipal. No era cómodo para nadie, pero uno de los políticos más importantes de aquellos tiempos y se perfilaba como un político importante del PP" explica el periodista que lamenta que el político popular "no tomaba ninguna medida, no tomaba precauciones, y me extrañaba que no tuviera contra vigilancia porque estaba en el punto de mira de ETA. En aquellos días había una ponencia de ETA en la que ya proclamaba la socialización del sufrimiento, “hasta ahora hemos sufrido nosotros, ahora que sufran los otros”.