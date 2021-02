Canciones de felicidad

Hoy en HISTORIAS DE LA MÚSICA (Mar Amate. Alberto Herrera y Fernando Salaverri) traemos canciones llenas de felicidad. La semana pasada trajimos al programa canciones que hablaban del vil metal, del dinero. De todos es conocida la frase de que el dinero no da la felicidad, aunque sobre esa afirmación podríamos abrir un debate que duraría semanas, pero como en HISTORIAS DE LA MUSICA somos muy poetas, intelectuales, sensibles, encantadores, estéreos, que no etéreos, hemos querido traer esta semana canciones que hablan precisamente de eso, de la felicidad: DON'T WORRY BE HAPPY de BOBBY McFERRY. DANCING IN THE MOONLIGHT de TOPLOADER. LOS DOS TAN FELICES por LOS MUSTANG. ALL I WANNA DO de la norteamericana SHERYL CROW. SMILE por MADELEINE PEYROUX y IF YOU WANNA BE HAPPY (Si quieres ser feliz) de JIMMY SOUL.