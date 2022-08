Aumentan las ventas de coches antiguos y bajan un 12% las de coches nuevos

Las ventas de coches nuevos han caído un 12% en el mes de julio y se ha producido un aumento en la compra de vehículos con más de 20 años de antigüedad. Todo esto por las condiciones de empobrecimiento de la sociedad española.

Resucitados los llamados coches mileuristas, es decir, aquellos que tienen más de 10 años de antiguedad, un kilometraje superior a los 100.000 kilómetros y un precio por debajo de los 3.000 euros. Se han vendido los mismos coches en el último mes de este tipo que los recién salidos del concesionario. La pandemia, la crisis de los microchips, la amenaza de una posible recesión o el precio de la gasolina son algunos de los motivos de este incremento.

Los coches nuevos más baratos superan la media de lo que cobran los españoles.

En 'Herrera en COPE' ha intervenido Alejandro Pérez, tiene un concesionario en Elda dedicado a la venta de coches de segunda mano.

"El vehículo barato ha resurgido, es cada vez mayor su demanda"

Respecto al target al que se dirigen estos coches, dice: "No hay un perfil definido, es un coche de necesidad y por lo tanto, un perfil variado".

"Hay que ir mucho más despacio con los vehículos eléctricos, con la situación que tenemos".

Sobre el mercado de sus vehículos, y los precios: "La edad media de los vehículos que tenemos rondan entre el 2003 y el 2010, tenemos coches más recientes pero el mercado en el que trabajamos es ese. Nuestros precios están entre los 3.000 y los 4.500."

Como apunte final deja algunas recomendaciones sobre el mercado de los coches de segunda mano: "No comprar coches entre partículares, comprobar los comentarios de los clientes en el establecimiento y precios del mismo vehículo en el propio internet."

Casi 3 millones de coches en España no llevan seguro. Si circulas sin seguro pueden multarte con hasta 3.000 euros, se ponen 130.000 sanciones de este tipo al año, más del doble que las de alcohol y drogas juntas.

Al otro lado del que lo vende, está el comprador, como es el caso de Jaime Martín, quién compró un coche de segunda mano.

"Me lo compré por necesidad, tuve que tirar por esta opción."

Sobre si le ha compensado gastarse "poco" dinero en este vehículo: "No me ha salido tan bien, porque me costó menos de 5.000 euros, pero todos los arreglos que he tenido que hacer lo han encarecido mucho. Lo compré en concesionario, del 2014 y con pegatina para poder entrar en Madrid, eso dificultó la búsqueda, y más descartando comprarlo a algún particular."