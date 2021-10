Asociaciones de Transportes: “Carburantes y peajes, coctelera perfecta para que el sector no siga trabajando"

Tras lo que está ocurriendo en Reino Unido tras el brexit en cuando a desabastecimiento y falta de transportistas, en España hay preocupación de que pudiera ocurrir algo parecido. Lo que sí parece seguro a día de hoy es que quien disponga de un carnet de conducir vehículos, puede disponer de un trabajo seguro.

Y así, más o menos, lo garantizan desde la Federación Nacional de Asociaciones de Transportes de España (FENADISMER), cuyo presidente Juan José Gil aseguraba en ‘Herrera en COPE’ confirmando que “digamos que ahora mismo sí”. Aunque muestra cierta preocupación cuando desvela que “en el INEM hay 15.000 personas apuntadas, que entre otras habilidades, tienen el permios de conducir pero rechazan el trabajo”.

Consciente de que se trata de una “profesión dura” y cuyas condiciones “podrían ser mejorables”, destaca que “uno de los graves problemas del sector –aparte del gasóleo y el anuncio de los peajes- es la falta de relevo generacional. El pasar tanto día fuera de casa y las condiciones en las que se trabaja, hace que no sea atractivo para la gente joven”. Y señala que en estos momentos “apenas un 7% de los conductores tiene menos de 25 años y eso contrasta con los más de 50 años y que no de cada tres se jubilará en los próximos años”.

Y hablando precisamente del carburante y los peajes, asegura Gil que se trata “de la coctelera perfecta para que el sector no pueda seguir trabajando”. Las recientes subidas en el precio del carburante que, según el presidente de FENADISMER, “en los próximos días el precio del petróleo alcanzará los 100 dólares, precio que nunca se había alcanzado en la historia” sumadas a la imposición de los peajes supondría que “el sector trabaje por debajo de sus costes, que es algo, que lamentablemente ya está haciendo”, denuncia.

En cuanto a los peajes comenta Juan José que a ellos, como sector, no se les “ha informado de nada” y recuerda el compromiso adquirido por el anterior ministro de Transportes que en julio de 2019 firmaba por escrito que no se iban a explicar peajes, etc; sin consenso con el sector”. Además, recalca que a día de hoy siguen esperando celebrar una reunión con la nueva ministra que se le solicitó al ocupar su nuevo cargo.

Por último, desde FENADISMER lanzan un mensaje de tranquilidad ante un posible desabastecimiento en España., asegurando que “no va a haber ningún problema porque no estamos en las circunstancias de Reino Unido” aunque matizan que “formamos parte de una cadena de suministros global en todo el mundo y sí que hay ciertas tensiones en cuanto a la distribución de mercancías, como pueden ser productos electrónicos, electrodomésticos, algún tipo de juguete…”.