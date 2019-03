Así analiza Herrera el golpe de efecto de Florentino Pérez con la vuelta de Zidane

Carlos Herrera ha comenzado el martes analizando la noticia del día: Zidane vuelve al banquillo del Real Madrid. La noticia saltaba este lunes cuando el club blanco hacía oficial el fichaje de Zinedine Zidane como nuevo entrenador del Madrid y la destitución de Solari.

El comunicador comenzaba bromeando diciendo “No sé por que fichaje empezar. Si por el de Silvia Clemente por Ciudadanos o por el que Florentino ha conseguido para el Madrid con el fichaje de Zidane”.

“Parece que Zidane era el deseado en el Real Madrid para refundar el equipo, para ver qué jugadores son los que sobran, cuáles son los que puedan venir... Es un proyecto que cuesta dinero y tiempo, y han creído que el más indicado para hacerlo era Zidane”, ha dicho Herrera.

También ha hablado sobre la clave de la salida del francés. “Se ha traído al último, al que se fue hace relativamente poco. Se fue y yéndose ha demostrado que él era el hombre indicado porque ha vuelto por la puerta grande. Y el marrón se lo ha tragado otro, el marrón del descenso y de la caída del equipo. Bueno, esto del deporte es tan difícil, ¿verdad? Que vaya lo mejor posible que es lo que le deseamos al buen amigo Florentino”, ha finalizado el comunicador.

El FICHAJE

Zinedine Zidane mostró su amor por el Real Madrid en su presentación como nuevo técnico, el regreso a la casa blanca nueve meses después de su marcha, auguró "cambios" para la próxima temporada y reconoció que "no podía decir que no" a la llamada del presidente Florentino Pérez.

Acompañado de su mujer Veronique. Con atuendo casual, camisa blanca y americana de tonos verdes, como sus zapatillas y vaquero. Y menos sonrisas de las habituales en su comparecencia, Zidane subió al estrado para volver a hablar como técnico del Real Madrid. "Es un día especial para todos y estoy muy feliz de volver a casa. Quiero trabajar y poner al club donde tiene que estar", dijo en sus primeras palabras.

En la primera fila leyendas del club como Paco Gento, Amancio Amaro, Roberto Carlos, Raúl González o Álvaro Arbeloa ante los que Zidane reflexionó sobre las frases de su despedida y la falta de perspectiva de más éxitos y el cambio de opinión para volver pocos meses después.

"Me fui del club porque lo necesitaba. Era bueno para mi y para el Real Madrid. La plantilla necesitaba un cambio después de ganarlo todo y había que cambiar en ese momento. Ahora tomo la decisión de volver porque me llamó el presidente y como le quiero mucho a él y al club, aquí estoy. Lo más importante es que tengo ganas de volver a entrenar. Tomé mi decisión por el bien de todos", confesó.

Por encima de sí mismo, Zizou piensa en el Real Madrid. No mira que tiene más que perder que ganar al ser prácticamente imposible igualar los títulos que logró en su primera etapa. "No pienso en eso", reconoció. "Si lo hiciera no estaría aquí".

"Nunca he sido de esa manera y mi corazón me dice que he descansado durante estos meses, te llama el Real Madrid y tengo ganas de venir. Es lo que me hace estar aquí. Tal vez hace cuatro meses no hubiese sido así, pero ahora mismo tengo ganas. Es una oportunidad muy buena para volver", añadió.