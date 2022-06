Arrimadas, tras la debacle de Cs en Andalucía: "Albert Rivera dimitió después de trece años, yo llevo dos"

Las elecciones andaluzas del pasado domingo se saldaron con un claro ganador, pero también con un evidente perdedor. Ciudadanos se hundió en las elecciones andaluzas y desapareció de la representación institucional al no haber conseguido ningún escaño en el Parlamento de Andalucía, frente a los 21 que tenía.

Inés Arrimadas, que ya aseguraba que Ciudadanos estaba trabajando en una refundación del partido, señalaba la necesidad de acelerar este proceso después de la debacle de los comicios andaluces.

En una entrevista este miércoles en “Herrera en COPE” ha evidenciado lo que está sufriendo la formación naranja desde noviembre de 2019: “Cada vez que se abren las urnas sufrimos un palo”. Arrimadas ha asumido que desde Ciudadanos son conscientes de que “nuestro instrumento político ya no seduce, no conecta, no traslada las ganas de ir a votar”.

A pesar de ello, la presidenta de Ciudadanos cree que el espacio político para su partido sigue existiendo: “Mucha gente quiere un partido liberal. En Europa se entiende muy bien el sitio que queremos ocupar, con el partido conservador que sería el PP a la derecha, y el partido socialdemócrata, en este caso el PSOE, a la izquierda. Tenemos que ser capaces de dar una alternativa a este bipartidismo, que ha hecho cosas buenas para España, pero que ha dejado por el camino falta de ambición, de reformas, y haciendo desiguales a los territorios”.

Confía en que, igual que pasó con los partidos liberales en Alemania u Holanda, donde se hicieron pequeños e incluso desaparecieron de sus parlamentos, suceda lo mismo a la formación naranja: “Es necesaria una refundación, que volvamos a ser atractivos. No es solo una cuestión de cambio de nombre, tenemos que modernizarnos, apostar por la tecnología, por el desarrollo, que defienda a la ciudadanía…”.

Sobre si esta nueva versión de Ciudadanos podría llegar a pactar con el PSOE, Inés Arrimadas es clara: “Con este PSOE sanchista está claro que no. Ellos también se deberían reformar” y añade: “Sánchez pasará, y habrá que reconstruir España, para ello será necesario el mejor gobierno posible, y ahí tendrá que estar Ciudadanos, un partido de centro y moderno que aporte”. Es consciente de que en las próximas elecciones generales no serán el partido principal, aunque confía en que “igual que en otros países los partidos liberales marcan políticas, aquí pase lo mismo. A corto plazo Ciudadanos será más pequeño, pero a largo plazo pueden pasar muchas cosas”.

En este proceso de renovación del partido, Inés Arrimadas descarta dimitir, aunque asume que su liderazgo deberá ser refrendado por la militancia: “Las bases tendrán que refrendar la marca, la dirección, el liderazgo… todo, y eso incluye que yo esté en la presidencia”. Apunta que “lo más fácil sería que los que estamos ahora en la dirección nos fuéramos, y si me dijeran que así se reflotaría el partido lo haría. No hay partido más autocrítico y autoexigente que Ciudadanos”.

Añade que tanto Juanma Moreno Bonilla, incluso Pablo Casado “me han ofrecido de todo, y si quisiéramos agarrarnos a algo sería lo más fácil”. Sin embargo, explica “lo que queremos es que Ciudadanos encuentre la manera de renovarse y volver a ilusionar”.