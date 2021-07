La presidenta de Ciudadanos ha hablado en 'Herrera en COPE' tras haber protagonizado gran parte de la Convención que el partido 'naranja' ha organizado este fin de semana. En una suerte de refundación liberal, los de Arrimadas han tratado de centrar las ideas y trazar una hija de ruta, al menos para lo que queda de legislatura.

Arrimadas niega una refundación

La líder del partido ha hablado este lunes con Pilar García Muñiz en 'Herrera en COPE' y ha querido negar que, aunque es el análisis que se está realizando, el acto de este fin de semana haya supuesto una refundación del partido que en su día lideró Albert Rivera: "Siempre hemos representado al espacio liberal. Lo que hemos hecho en la convención es la confirmación de ese espacio", ha destacado Arimadas quien ha remarcado que ella no ha utilizado nunca ese término.

"Hemos hecho más autocrítica que niungun partido, lo que pasa es que a los partidos de centro liberal se nos penaliza mucho más porque tenemos electores muy exigentes", se ha excusado la líder de Ciudadanos ante los malos resultados que últimamente ha cosechado el partido en las más recientes citas electorales.

Un pacto para luchar contra Sánchez

Arrimadas ha querido poner el foco en la lucha contra Pedro Sánchez y sus postulados, aunque no ha negado que pueda llegar a acuerdos puntuales a lo largo de la legislatura. "Hay que luchar cada uno desde su espacio contra un Gobierno que está cometiendo infamias todos los días", ha sentenciado con dureza, para justo después afirmar que desde su partido no quieren quedarse "dos años pidiendo elecciones. Yo quiero pedir reformas. A mí no me gusta el Gobierno de Sánchez, no quiero que repita, pero no me voy a pasar dos años pidiendo elecciones. Voy a pedir reformas", ha asegurado.

Y es que Arrimadas ha querido poner de manifiesto cuál es su receta para vencer a Sánchez en las urnas: "Defender el espacio liberal es muy difícil, pero muy necesario. España no necesita ir a un enfrentamiento entre izquierdas o derechas porque ahí es donde Sánchez está cómodo.

Ni repartirse TVE, ni regalar el control de los fondos europeos

Arrimadas ha defendido que su partido pueda llegar a acuerdos con los socialistas y ha recriminado que tanto PP como Vox hayan llegado a apoyar puntualmente, y en circunstancias muy distintas, alguna propuesta nacida en el PSOE. "Cuando hay corrupción hay que denunciarla. Somos muy buenos socios pero muy malos cómplices. No me verá usted repartirme TVE con Sánchez como ha hecho el Partido Popular. Lo que no vamos a hacer es regalarle a Sánchez el control de los fondos europeos ni repartirnos la tele", ha resumido.

Sobre los fondos europeos ha querido destacar que su partido tiene la intención de "llegar hasta el fondo en el reparto de los fondos, como con 'Plus Ultra'. Quizá ha tenido en cuenta Sánchez lo de 'Plus Ultra' en el relevo del ministro", ha comentado en referencia a José Luis Ábalos y su salida del Gobierno.

La situación de Ciudadanos y el papel de Rivera

Que Ciudadanos no pasa por su mejor momento es algo tan evidente que la misma Inés Arrimadas no tiene problema en reconocerlo y en 'Herrera en COPE' ha querido hacer el análisis qque desde el partido han planteado este find de semana. "Tenemos 10 escaños que son decisivos. Los liberales alemanes llegaron a desaparecer del parlamento alemán y después reaparecieron con fuerza. El espacio liberal suele pasar por dificultades, pero vuelve porque es un espacio necesario. Prefiero mirar a Europa", ha señalado.

Albert Rivera no ha participado de esta refundación que según Arrimadas no lo es tal. "Estaba invitado, cómo no", ha aseguirado Inés en COPE, "pero ha dicho muchas veces que está en el sector privado y que no quiere participar en actos políticos. Siempre estará invitado a actos políticos, porque ha sido el presidente 15 años", ha resumido su sucesora.

Los tránsfugas 'naranjas' y la relación con el PP

Arrimadas ha sido preguntada por los tránsfugas, o lo que es lo mismo, los destacados miembros del partido que han abandonado sus filas últimamente: "Estamos en un país en el que siempre se presta más atención al que genera problemas", ha dicho en referencia a quienes se han marchado de Ciudadanos. "Me voy a centrar en los que siguen trabajando por este espacio liberal, los que siguen trabajando al pie del cañón", ha destacado.

Irremediablemente había que plantear el tema de la relación con el PP, quien se está nutriendo de gran parte de los tránsfugas 'naranjas' y Arrimadas ha asegurado que está "deseando colaborar". Hasta el punto en el que ha recordado que "Le pedí a Casado una lista conjunta en Cataluña y se negaron. Podemos llegar a electorados distintos. En un escenario de unión en las próximas generales entre izquierdas y derechas, Sánchez tiene oportunidad de seguir en Moncloa. En Europa colaboramos y quiero ese modelo para nuestro país, sin atacarnos entre nosotros", ha dicho.

"Los liberales no somos neutrales. No se puede ser neutral ante Sánchez. Lo que digo es que si Sánchez consigue que vayamos a un debate de izquierdas contra derechas y no, de Sánchez contra España, tiene muchas posibilidades de ganar", ha asegurado Arrimadas. "El sanchismo está violando principios muy básicos de la Constiución y de la democracia. Por eso le digo al PP que debemos colaborar. Nadie va a vencer a Sánchez solo. En el antisanchismo hay mucha pluralidad", ha resumido.

El gobierno de Andalucía y Gay de Liébana en el recuerdo

Finalmente, Arrimadas ha asegurado su intención de "garantizar el apoyo al gobierno de Andalucía. No se van a adelantar elecciones. Andalucía es una locomotora. Lo de Granada es una operación de Génova con Fran Hervías. Era un gobierno que funcionaba estupendamente bien y se lo han cargado", ha criticado.

Por último, la líder de Ciudadanos ha querido dar el "pésame a la familia de COPE por el fallecimiento de Gay de Liébana", de quien Arrimadas ha asegurado que "era una persona magnífica".