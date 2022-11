Ariel Munguía, en 'Herrera en COPE': “Aprender cocina me ha abierto las puertas en España”

Ariel Munguía, nacido en Honduras ha sido un joven que destacó en la vida de Ramón y Elena, una pareja que realizaba un voluntariado en el país de Ariel. Cuando apenas era un niño, iba siempre agarrado de la mano de Ramón a todos los sitios donde este iba y eso les enamoró. 4 fueron los años que tuvieron que esperar para que este niño se hiciese mayor de edad y pudieran traerlo a España para mejorar su calidad de vida. Empezó un curso de cocina, algo que era breve y le daría trabajo pero ni el mismo se imaginaba hasta donde iba a llegar. Ha pasado de echar un huevo en aceite frío para freirlo a ganar varios concursos de cocina.

Todos los días se levanta a las 4 de la mañana y se va al restaurante donde trabaja, que está en la localidad de Laguardia (Álava). Para él, ser cocinero significa un antes y un después en su vida, así lo explica: “El encontrar un sitio como la cocina, para mi ha sido algo muy especial porque me ha abierto las puertas de muchos sitios desde que llegué”. “Me levanto a las 4, voy al restaurante para no molestar a nadie y me pongo a experimentar”.

Para sorpresa de Ariel, su padrino español, Ramón ha querido participar en la entrevista y así se ha dirigido al chef: “Tú y yo sabemos lo que hay detrás de todo esto y lo que hemos pasado”. “Detrás de esta historia hay una casualidad, un voluntariado por Honduras”. “Cuando los niños acaban el colegio, no tienen nada y pueden caer en Maras y mala vida”. “Nosotros compramos una propiedad allí y hacemos muchos tipos de cursos y Ariel iba conmigo donde yo iba”. “Es una persona increible”. “Todo el mérito es gracias a el, su nivel de estudios era pequeño y le han ayudado mucho”.

El galardón del Concurso Nacional de Pinchos de Valladolid lo obtuvo con su platpo "Cochino Bocado", un pincho con el que quería recordar la infancia y sobretodo, hacer un homenaje a sus jefes, a quien también debe mucho: “Quería hacer algo muy representativo del restaurante porque gracias a sus dueños, he tenido la posibilidad de tener la nacionalidad española”.- Dice el chef. Y se despide emocionado: “Me encantan los concursos, estoy preparandome más”. “Ahora empieza todo para mi, muchas veces pienso que he tenido que hacer algo en otra vida o en esta y no me acuerdo para tener esta gran suerte”. Y así es Ariel, humilde y familiar, que lleva 5 años sin ver a su familia y gracias a tener sus papeles en regla, este año podrá visitarlos y volver a abrazar a los suyos.