El apunte de Carlos Herrera sobre un familiar de Sonsoles Ónega al ganar el Premio Planeta, lo mejor del año

En estas fechas tan señaladas, echamos la vista atrás para repasar los momentos más destacados que nos ha dejado 'Herrera en COPE' en este 2023. Sonsoles Ónega es uno de los nombres propios del año. La periodista y escritora madrileña ha sido galardonada con el Premio Planeta por su novela histórica 'Las hijas de la criada'.

Horas después de conocer la noticia, María José Navarro se hacía eco de la misma y la comentaba con Carlos Herrera. El comunicador aprovechaba la ocasión para tener unas palabras para la presentadora de Antena 3. Recuerda el mensaje del director y presentador de 'Herrera en COPE' en el siguiente audio.

Cuando subió a recoger el premio, Ónega tuvo un bonito recuerdo con su padre, que Navarro quiso recordar en 'Herrera en COPE'. "¿Qué demonios se dice cuando recoges un premio? Él me dijo, tienes una versión corta en la que dices 'gracias' y luego una larga en la que te puedes explayar sin aburrir que consiste en decir 'muchas gracias'", decía la presentadora.

Tras escucharlo, Carlos Herrera no podía evitar reírse, al tiempo que comentaba: "Es muy bueno lo del padre".

Sonsoles Ónega recoge el Premio Planeta 2023

La ganadora del Planeta, que se había presentado bajo el seudónimo de Gabriela Montes, había ocultado el título de su novela bajo el ficticio 'Otoño sin ti'. En 'Las hijas de la criada', la autora y periodista televisiva narra la historia de una familia de empresarios gallegos, los Valdés, que recorre gran parte del siglo pasado y lugares como la exótica Cuba y la misteriosa Galicia.

En ese marco, las mujeres de la familia, luchadoras y emprendedoras, construyen un imperio conservero en su tierra natal, aunque un terrible secreto marcará sus vidas para siempre.

En nombre del jurado, Eslava Galán ha definido la obra ganadora como "una novela histórica con ribetes de trama romántica, que cuenta la historia de dos niñas, una rica y otra pobre, intercambiadas al nacer, un tema clásico en la literatura y en la vida", que sirve a la autora para relatar la vida de tres generaciones de mujeres.

La noticia que le inspiró para escribir su Planeta



Días después de recoger el galardón, la periodista pasaba por los micrófonos de 'Herrera en COPE', donde repasaba su trayectoria y explicaba qué supone este premio en su carrera. Ónega afirmaba que "se produjo un relato real, el intercambio de dos niñas en un hospital de Logroño. Me pareció que detrás de aquel titular, pensé que ahí había una novela. A partir de ahí, entra el trabajo creativo".

Hay algo de osadía en intentar escribir un libro y explica la presentadora que siempre hay un punto de inseguridad porque no sabe si le gustará a los lectores. "El Premio Planeta tiene un jurado. Ahora la novela llega a todo un país, incluso a América. A mí eso me impacta mucho. Nunca he conseguido traducir mis libros y de repente sale en catalán". En su charla con Alberto Herrera, dice la periodista que no está segura al 100% de todo lo que hace, pero, a partir de ahora, "el público dirá".

Volver a Galicia, en palabras de la autora de 'Las hijas de la criada', no le cuesta nada. Es una tierra que ama y añora. ¿Y cómo consigue gestionar su tiempo, la vorágine diaria? Pues con mucha organización, "eligiendo aquello que me va a enriquecer personalmente. No hay nada mejor que un lector te diga que ha aprendido mucho con su libro".

Vuelve a escuchar la entrevista completa en 'Herrera en COPE' junto al finalista del Premio Planeta, Alfonso Goizueta, en el siguiente audio.

