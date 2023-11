Sonsoles Ónega desvela cuál fue la noticia que le inspiró para escribir su Premio Planeta: "Me pareció..."

Sonsoles Ónega y Alfonso Goizueta han pasado por los micrófonos de 'Herrera en COPE' para hablar sobre los galardones literarios que han obtenido. La periodista es ganadora del Premio Planeta y Guizueta es finalista. Entre otras muchas cuestiones, la periodista ha explicado en qué se inspiró para escribir su Premio Planeta. Escúchalo en el audio que tienes disponible aquí.

En concreto, la periodista ha afirmado que "se produjo un relato real, el intercambio de dos niñas en un hospital de Logroño. Me pareció que detrás de aquel titular, pensé que ahí había una novela. A partir de ahí, entra el trabajo creativo".

Hay algo de osadía en intentar escribir un libro y explica Ónega que tiene inseguridad porque no sabe si le gustará a los lectores. "El Premio Planeta tiene un jurado. Ahora la novela llega a todo un país, incluso a América. A mí eso me impacta mucho. Nunca he conseguido traducir mis libros y de repente sale en catalán". Dice la periodista que no está segura al 100% de todo lo que hace, pero, a partir de ahora, "el público dirá".









Goizueta indica que un ejemplar nunca te parecerá suficientemente bueno. Una premisa que ha reiterado Sonsoles Ónega. Además, hoy el finalista del Premio Planeta cumple 24 años. Un cumpleaños muy especial, sin duda.

"Hay muy pocas fuentes de Alejandro Magno. De lo que no tenemos nada es de cómo era su vida personal. Con 'La sangre del padre' yo quería rellenar esos huecos con ficción", explica el joven escritor en los micrófonos de 'Herrera en COPE'.

La periodista ha querido alabar el trabajo de Goizueta y explica que es una fortuna que llegue este ejemplar a los lectores. "En mi caso, no había profundizado hasta este detalle. Es un Alejandro humano, que siente, es capaz de cuidar a la madre del Rey Darío y esa figura va a sorprender muchísimo".

"No hay dinero en el mundo que pague la magia del Planeta", asegura Goizueta

Volver a Galicia, en palabras de la autora de 'Las hijas de la criada', no le cuesta nada. Es una tierra que ama y añora. ¿Y cómo consigue gestionar su tiempo, la vorágine diaria? Pues con mucha organización, "eligiendo aquello que me va a enriquecer personalmente. No hay nada mejor que un lector te diga que ha aprendido mucho con su libro".





Después del premio, "tiene que venir otro libro. Pagaremos a Hacienda convenientemente", bromea Sonsoles Ónega.

Por otra parte, para Alfonso Goizueta lo más destacado de obtener el galardón es "la carrera literaria que te ofrece y la capacidad de llegar a tantísimas librerías. No hay dinero en el mundo que pague la magia del Planeta de que te hace un escritor".

Escucha la entrevista completa en el audio que tienes adjunto a la noticia.

