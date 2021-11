El apodo de Herrera a Yolanda Díaz, Ada Colau, Mónica Oltra y sus compañeras de mitin

Pues nada, cuando lo tenga preparado que nos lo cuenten. Porque ayer no contaron nada, no dijeron absolutamente nada, Buenas palabras, lugares comunes, todas las encantadas de conocerse, todas fíjense ustedes, confiar. ¿Usted confiaría los ahorros a esa partida de individuas, a las Spice Girls? ¿Se lo confiaría a una comunista convencida como Yolanda Díaz, a una incompetente inútil como Ada Colau? ¿A una sectaria, enfermedad del sectarismo la tiene bien prendido como es la señora Oltra? ¿Lo haría con esta señora que dice que el velo es feminismo y libertad? Que lo único que se sabe de ella es que consiguió que declararan non grato a Abascal en Ceuta. ¿Estas son las que nos van a arreglar las cosas en España? Bueno, pues cuando den alguna idea, qué bueno será, en fin más o menos conocerlo.

Las cinco lideresas de izquierda que protagonizan este sábado el encuentro "Otras Políticas" en València han llegado juntas y cogidas del brazo al acto en el Teatro Olympia, entre aplausos de los asistentes que formaban cola para entrar y protestas de transportistas.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, la vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, la líder de Más Madrid, Mónica García, y la portavoz del MDyC en Ceuta, Fátima Hamed, han llegado pasadas las 10.30 horas, andando y cogidas, y desde la gente que esperaba para entrar se han lanzado gritos de "presidenta, presidenta".

El acto se enmarca dentro del proceso congresual de Iniciativa, en unas jornadas bajo el lema 'Escoltem'. Se trata de abrir debates basados en ideas plurales y "liderazgos femeninos que están cambiando las dialécticas", según Oltra.

No obstante, la cita ha generado revuelo en pleno debate sobre las estrategias de reagrupación de la izquierda para garantizar gobiernos progresistas en los próximos comicios aunque las participantes insisten en que se trata de intercambiar ideas y reivindicar las virtudes de la "serenidad" en la política, según ha señalado Oltra que ha insistido en que "simplemente" se van a sentar, escuchar y hablar de ideas. "Lo que venga después no lo sé" indicó.

La vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz; la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau; la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, la portavoz de Más Madrid, Mónica García, y la portavoz del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía en Ceuta, Fátima Hamed Hossain, han abogado por "caminar juntas" desde la "diferencia" para hacer "buena" política durante un acto conjunto en València en el que han asegurado que "se abre un nuevo ciclo".