Antonio Naranjo no se corta al hablar de algunos expertos del covid: "Vedettes televisivas"

Este miércoles, España dice adiós a las mascarillas en interiores. Al menos de forma parcial. Este asunto, como otros, ha sido objeto de debate en la tertulia de 'Herrera en COPE', donde Antonio Naranjo ha sido muy claro sobre una de las figuras que más hemos tenido presentes durante la pandemia, además de haber sido de las más polémicas: hablamos de los expertos en covid y todas las ramificaciones del término (epidemiólogos, virólogos y toda una larga lista de logos).

Naranjo señala a las "vedettes televisivas"

"Seamos honestos, si haces preguntas a un experto te dice una cosa, pero es que preguntas a otro, y te dice exactamente la contraria", se ha comenzado quejando la periodista y colaboradora de 'Herrera en COPE', Esther Jaén. "Te quedas en fuera de juego. ¿Cómo puede ser que los dos seáis un pozo de sabiduría y estéis diciendo exactamente lo contrario: sí a la mascarilla o no a la mascarilla", ha criticado la periodista en los micrófonos de COPE.

Al hilo de lo que ha comentado Esther Jaén, Antonio Naranjo no ha querido dejar pasar su oportunidad para destacar uno de los problemas que más confusión genera en los ciudadanos: "Los expertos se han convertido en una especia de vedettes televisivas", ha señalado Naranjo, criticando la profusión con la que algunos trabajadores de la Salud se dejan ver por los platós televisivos.





Para Antonio Naranjo, muchos de ellos se han convertido "en unos personajes caricaturizados", tras lo que Herrera ha apuntado: "Hay alguno que sí". Tras esto, Naranjo ha querido hacer una pregunta que a todas luces resulta relevante, justo el día en el que dejaremos de usar en muchos casos de usar la mascarilla en interiores: "¿Dónde está el experto oficial? Es decir, ese que no necesita alimentar el miedo para ir cada quince días o cada semana a la televisión", la respuesta se la ha dado él mismo: "Ese no existe y eso mismo demuestra cómo el Ministerio de Sanidad ha zanjado este asunto sin el mínimo rigor médico y sanitario", ha cargado Antonio Naranjo.

Carolina Darias es ministra de Sanidad y licenciada en Derecho, y este martes, tras el Consejo de Ministros, ha sido la encargada de anunciar la medida: "¿Alguien recuerda ayer a la ministra de Sanidad dando explicaciones estadísticas y médicas de por qué no es un problema quitarnos las mascarillas?", de nuevo, Naranjo se responde a sí mismo: "No. No lo recuerda nadie. Lo han convertido en un hecho administrativo", ha zanjado contundentemente el colaborado de 'Herrera en COPE', Antonio Naranjo.

¿Cuándo es obligatorio llevar la mascarilla?

Tras el anuncio de Darias y la publicación del BOE de este miércoles, Obligatoria será, por tanto, llevar mascarilla en interiores, para personas de seis años en adelante, en los siguientes supuestos:

Tendrán que llevar mascarilla los visitantes y trabajadores de hospitales, centros de salud o de transfusión de sangre y farmacias, y se elimina para las personas que estén ingresadas o en residencias de mayores.

La norma mantiene la obligatoriedad de llevar mascarilla en el transporte aéreo, por ferrocarril o por cable; en el transporte público de viajeros y en los espacios cerrados de buques y embarcaciones, cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad. No será necesario en los andenes y en las estaciones.

En los centros sociosanitarios, los trabajadores y los visitantes cuando estén en zonas compartidas.

Según se explica el BOE, los centros, servicios y establecimientos sanitarios, son "ámbitos donde puede haber una mayor concentración de personas vulnerables en las que el riesgo de enfermedad grave es mayor" y, por otro lado, en los que la "probabilidad de transmisión es más alta".

