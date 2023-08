Antonio Molero en 'Herrera en COPE': ''La carretera y la manta me enseñaron a interpretar''

Antonio iba para maestro, hasta que un día una amiga le invita a ver las clases de teatro de su universidad: ‘’Había visto y hecho teatro en el instituto, pero mi primera clase de teatro de verdad fue entrando en medio de una improvisación y me quedé bastante impactado. Desde ahí tuve un flechazo con la profesión’’.

La pasión por el teatro del actor madrileño tuvo que ver, en gran parte, a que este arte le permitió trascender los límites de su propia personalidad. ‘’A veces tiene que ver con la propia timidez de uno. Cuando eres introvertido y de repente te dan un guión y te dicen te vas a llamar Mariano y vas a correr en una carrera de caballos, vas a tener un problema de pareja con fulanita… En ese momento ya no eres tú. Estás viviendo una vida que jamás vivirías en la vida real. Al final tienes que interpretar esta partitura. En ese momento a uno se le quitan todas las timideces, todas las tonterías y todos los problemas que le vienen de serie’’.

Su inicios en el teatro durante los años noventa fueron los que curtieron a Molero como actor. ‘’Los recuerdo con mucha nostalgia. Por muy bien que me haya ido tras esa etapa, esos 6 o 7 años de miseria y pasarlo mal, de construir, montar, desmontar, conducir, participar en todo el proceso de vestuario y maquillaje… Es carretera y manta. Eso ha sido lo que me ha enseñado el oficio como tiene que ser: desde abajo a arriba.

El actor debutó en la pantalla con en Médico de familia y recuerda lo que supuso ese papel en su vida. ‘’Fue un papel muy pequeño que creció progresivamente. Yo no era consciente de la repercusión que iba a tener después. De repente pasas de ser anónimo a ser conocido por todo el mundo. Se lleva mal por qué no entiendes la dimensión que tiene eso. No puedes salir a la calle. La mitad de la población española estaba viendo esa serie. Las cifras de las audiencias eran brutales. Luego aprendes a vivir con ello pero las primeras fases fueron complicadas’’.

Otro de los grandes éxitos en la carrera de Molero fue su papel como Fiti en Los Serrano. ‘’No esperábamos que la serie tuviera esa repercusión. Superó todas las expectativas. Yo con Fiti disfrutaba mucho. Era un regalo. Es el tío liante que entra a desestabilizarlo todo. No me molesta el estar en ese tío que tiene siempre buenas intenciones''.

Próximamente el actor estrena la segunda temporada de su obra de teatro Una terapia integral. ‘’El público cuando llegue va a ver un obrador de pan, con tres mesas y tres alumnos que han venido a recibir clases de pan de un panadero que es famoso porque es uno de los mejores del mundo. Ellos están esperándolo y les ha dejado una nota en las que le dice haced pan. Es un curso muy exclusivo en el que miles de aspirantes quieren entrar y él escoge a 3 muchachos elegidos quirúrgicamente. Al final se va entendiendo por qué los ha elegido; porque lo que en principio es un curso de pan muy exclusivo se va convirtiendo en una terapia. Este tipo de Toni Roca es una especie de gurú y desde que sale a escena hasta el final aparece y les da un respaldo a nivel terapéutico que es súper divertido y súper interesante’’.

La función podrá ser disfrutada entre semana a las 18:00 y las 20:00 y los Sábados y Domingos a las 18:00 en el Teatro Fígaro (Calle Dr Cortezo).