75 años de la OTAN: ¿por qué es importante la alianza entre Europa y Estados Unidos en 2024?

Este jueves, 4 de abril, se cumplen 75 de la fundación de la OTAN. A primera hora de la mañana, Carlos Herrera ha recordado el nacimiento de la institución, a qué se debe su origen y cuál sigue siendo su función más de siete décadas después.

El origen de la OTAN

Al principio todo el mundo decía la 'NATO' por la organización de las siglas en inglés. Y, hombre, la verdad es que si ahora hicieran una encuesta de urgencia, serían minoría los que se acuerdan, porque estuvieran en uso de razón, o a lo mejor no estaban ni vivos en aquel 4 de abril de 1949.

De hecho, hay muchos jóvenes que esta cosa de la OTAN tampoco la vinculan con la creación de lo que supuso la creación de esta alianza atlántica de laGuerra Fría. Habría que, para tener presente aquella rivalidad que había entre la OTAN y el Pacto de Varsovia, que era lo mismo, pero en el bloque soviético, seguramente uno tiene que contar con más de 40 años. Y tener, al menos, algún recuerdo, por lo menos de los años 80, que es cuando se produjo el desenlace de la Guerra Fría.





El papel de Estados Unidos

Fue terminar la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos tardó un segundo en darse cuenta de que aquellos comunistas de la Unión Soviética con los que había luchado para derrotar a Hitler, pasaban automáticamente de ser aliados a ser rivales. Y ríete tú de esta batalla por el orden mundial que hay ahora mismo entre democracias liberales y regímenes autoritarios.

En la era que alumbró la OTAN, el mundo se dividía entre democracias y dictaduras comunistas. A los que, algunos de los que ahora, por cierto, van de demócratas, llamaban democracias populares.

Y ahí es donde Estados Unidos impulsó una alianza con los principales países europeos, que quedaron dentro del mundo libre. Una alianza militar que seguía la filosofía de los mosqueteros. Uno para todos y todos para uno. Si atacan a cualquiera de nosotros, respondemos todos a la vez. Si algún país comunista agredía a un país de la OTAN, todos los países de la OTAN acudían en su defensa.

El Pacto de Varsovia

El Pacto de Varsovia era lo mismo en el otro lado. Y ahí la URSS, la Unión Soviética, metió a todos los países del bloque soviético, o del bloque comunista. Y la diferencia fundamental es que la OTAN fue una verdadera alianza entre socios. El Pacto de Varsovia era una cárcel que se revolvió contra algunos de los propios socios. Las tropas del Pacto de Varsovia invadían Hungría, luego invadían Checoslovaquia.

La entrada de España en la OTAN

España entró en la OTAN en los 80. Y entró de la mano de Leopoldo Carlos Otelo, de su Gobierno. Luego ya saben ustedes el resto de la historia. En los 80, Felipe González, cuando llegó, tenía que primero lidiar con aquel OTAN de entrada, que defendía el Partido Socialista, pero luego la Realpolitik le recordó lo que era la OTAN

Impulsó un referéndum que durante mucho tiempo hemos calificado de injusto con el pueblo español, porque puso sobre los hombros de los ciudadanos una decisión que tenía que haber tomado un responsable político, que era la de estar en la OTAN.

Pero también es verdad que aquel referéndum sirvió para las negociaciones entre España y Estados Unidos, de tal manera que España, gracias a la pregunta que venció, obtuvo el respaldo del sí, aunque hubiera mucha abstención, el gobierno tuvo un respaldo. Y para negociar con Estados Unidos el abandonó de algunas bases y el reequilibrio del número de fuerzas norteamericanas en suelo español. Claramente, era un desequilibrio el que había. Y eso lo consiguió el gobierno de Felipe González gracias a ese referéndum, también hay que decirlo.

La OTAN después de la URSS

¿Y qué pasó con la OTAN después de la caída de la URSS? En buena parte perdió su razón de ser, lo que pasa es que surgió Putin. Y cuando llegó Vladimir Putin ya no eran aquellos años 90 en los que parecía que no había un enemigo claro, que fuese una amenaza para países como los nuestros.





Surgió la amenaza yihadista. Tampoco parecía que una alianza de países con ejércitos fuera muy útil para luchar contra grupos terroristas y una amenaza tan etérea como ese tipo de grupos. El resurgimiento de Rusia ha hecho que la OTAN llegue a este 75 aniversario con una vida renovada.

La entrada de Suecia y Finlandia

Primero, porque han entrado dos países que tradicionalmente gustaban hacerse neutral, que eran Suecia y Finlandia. Pero que comparten proximidad y desde luego el caso de Finlandia, miles de kilómetros de frontera con Rusia. Son dos buenos ejércitos, No crean ustedes que son cuatro hippies con casco y con una pistolita de agua. Ni mucho menos. Y Finlandia ya le ganó una guerra a Rusia hace unos cuantos años.





Pero la entrada de Suecia y Finlandia para protegerse de las amenazas de Putin ha renovado notablemente a la OTAN. Y ahora Putin sí puede esgrimir, se siente amenazado porque la OTAN la tiene en sus fronteras.

El origen de la invasión de Ucrania, la justificación de la invasión de Ucrania, estaba en que la entrada de Ucrania en la OTAN, no tanto en la Unión Europea, sí en la OTAN ponía a Moscú a tiro de misil desde Kiev en cualquier momento. Eso que en realidad era la excusa organizativa servía para el apetito que tiene Putin como buen ruso histórico por un territorio, el de Ucrania, que considera fundacional e importante.





El presupuesto en defensa de los países miembros

Ahora el debate de las fuerzas de la OTAN es si los países inviertenel 2% de su PIB en el presupuesto de defensa. España se ha comprometido a hacerlo. No de un año para otro, es mucho dinero. Efectivamente, hay que hacerlo de forma escalonada, pero se ha comprometido a llegar al 2% que fue una de las exigencias que cuando Trump, que es quien mantenía a la OTAN, era presidente le dijo a todos los países, o ponen ustedes el 2% o aquí, oiga, rompemos la baraja.

Trump y el futuro de la OTAN

Vamos a ver ahora qué pasa. Donald Trump va a exigir como vuelva a ser presidente de Estados Unidos el 2% y nosotros estamos sin presupuestos. No va a haber presupuestos, pues porque Sánchez no quiere presentarse y que se lo revoquen, porque ya sabe lo que decía él, cuando se te revocan los presupuestos has de convocar elecciones.